Verschärfter Sparkurs bei ZF: Fast jede vierte Stelle soll wegfallen

Stellenabbau im großen Stil bei ZF ++ Insolvenzverwalter Metoja - Vermittler mit Herz und klarer Kante ++ Brief der Woche an den Bundeskanzler Olaf Scholz ++ Tipps vom Arbeitsrechtler: Was tun bei zu vielen Minusstunden?

