Perfekter Party-Snack: Schottische Eier. Weiche, wachsweiche oder hartgekochte Eier umhüllt von Hackfleisch oder Bratwurstbrät, frittiert und super zum Teilen.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Schottische Eier:

4 Eier

4 Merguez oder Bratwürste à 75 g

Mehl

Eier

Semmelbrösel

Öl zum Frittieren

Senf

Zubereitung

Die Eier in kochendem Wasser 6 Minuten kochen. In kaltem Wasser abschrecken und pellen.

Von den rohen Würstchen die Haut abziehen, das Wurstbrät zwischen zwei Backpapieren 5 mm dick ausrollen.

Die Eier dann einzeln in Brät einwickeln und gut verschließen.

Dann zuerst in Mehl, in verquirltem Ei und zuletzt in Semmelbröseln wälzen.

Die Eier werden dann iin heißem Fett ca. 1,5 bis 2 Minuten goldgelb frittiert und im Ofen bei 130° Umluft 15 Minuten fertig gebacken.

Dazu noch Senf und fertig sind die Schottischer Eier zum Snacken.

Küchenkäpsele-Tipp Ältere Eier lassen sich besser pellen als frische Eier. Wenn ihr frischere Eier nach dem Kochen abgeschreckt, dann anschlagt und 5 Minuten in kaltes Wasser legt, lässt sich die Schale leichter pellen.

