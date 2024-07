per Mail teilen

Als Mitbringsel zum Grillen, als Snack zum Wandern, Picknick oder an den See: das Mosaikbrot ist schnell gemacht und easy zum Mitnehmen.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten für das Mosaikbrot:

2 Baguettebrötchen oder Baguette

2 Essiggurken

100 g Schinken, gewürfelt

100 g Käse, gewürfelt

100 g Gemüse, gewürfelt (z.Bsp. gekochte Karotten, Paprika)

250 g Frischkäse

2 EL Mayonnaise

1 EL Senf

Salz und Pfeffer

Wer möchte: Frühlingszwiebel oder Schnittlauch

Zubereitung

Das Ende der Baguettebrötchen oder des Baguettes abschneiden und das Brot aushöhlen. Anschließend die Hälfte der ausgehöhlten Brotkrume hacken.

In einer Schüssel Frischkäse mit Mayonnaise und Senf verrühren. Essiggurken, Schinken, Gemüse, Käse und Brotkrumen zum Frischkäse geben und alles mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dann gebt ihr die Füllung in die ausgehöhlten Baguettebrötchen oder das Baguette und drückt sie fest. Dann das gefüllte Brot stramm in eine Plastikfolie einwickeln und eine Stunde im Kühlschrank kühlen.

Zum Servieren schneidet ihr das Brot dann am besten in 2 cm dicke Scheiben. Kleiner Tipp: zum leichteren Aufschneiden könnt ihr das gefüllte Brot in der Folie lassen.

