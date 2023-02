per Mail teilen

Es ist ein Sportevent der Superlative: Den Super Bowl schauen jedes Jahr weltweit Hundert Millionen Menschen. So wird das NFL-Endspiel 2023.

In der Nacht auf den 13. Februar geht der Super Bowl in die 57. Runde. Kickoff ist um 0.30 Uhr (deutscher Zeit) im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Die Kansas City Chiefs kämpfen gegen die Philadelphia Eagles um die Vince-Lombardi-Trophy, den wichtigsten Titel im American Football.

Grundregeln und die wichtigsten Begriffe beim Super Bowl Down: Ein Angriffsversuch. Die Teams haben vier Versuche, um mit Lauf- oder Pass-Spielzügen zehn Yards vorzurücken. Schaffen sie das, erhalten sie vier neue Versuche. Schaffen sie es nicht, bekommt das gegnerische Team den Ball .

Endzone: Der Bereich, der auf beiden Seiten des Spielfelds zwischen Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und End Line (Linie auf Höhe des Torgestänges) liegt. Die beiden Endzonen liegen in einem Abstand von 100 Yards (gut 91 Meter) an den beiden Spielfeldenden. Der Ball muss dorthin getragen oder dort gefangen werden, um einen Touchdown zu erzielen.

Field Goal: Erfolgreicher Kick durch die länglichen Torstangen am Ende der Endzone. Für ein Field Goal gibt es drei Punkte.

Interception: Fangen des Balls in der Luft. Danach wechselt das Angriffsrecht zur verteidigenden Mannschaft.

Quarterback: Der Star. Zum Anfang des Spielzugs erhält er, der Spielmacher, den Ball vom Center durch die Beine. Er bringt den Football dann dem Running Back zu einem Rush über die Verteidigungsreihe hinweg zu einem Receiver

Wide Receiver: Passfänger. Er fängt die Pässe des Quarterback, um danach möglichst weit zur Endzone zu sprinten.

Running Back: Verantwortlich fürs Laufspiel. Er bekommt den Ball vom Quarterback oder der Center wirft ihm den Ball direkt zu. Er soll den Ball möglichst weit nach vorn bringen. Wie kann man Punkte machen? Wie viele Spieler sind auf dem Feld? Wie gewinnt man ein Spiel? Falls der Nationalsport der Amerikaner für Sie noch Neuland ist, finden Sie hier die wichtigsten Regeln zum Spiel.

Der Super Bowl im Audio-Livestream:

Als Stuttgarter in der National Football League (NFL): Für Topsportler Jakob Johnson ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Er spielt für die Las Vegas Raiders.

Halbzeitshow: Rihanna feiert ihr Comeback

Sechs Jahre ist es her, dass Sängerin Rihanna das letzte Mal auf der Bühne stand. Zum Super Bowl feiert sie ihr Comeback: als Act in der Halbzeitpause. Im letzten Jahr hatte der Rapper 50 Cent als Überraschungsgast zusammen mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in der Halbzeitpause des Football-Finales eine große Rap-Party gefeiert.

Ein weiteres Highlight ist die Nationalhymne vor dem Spiel: Sie wird dieses Jahr vom Country-Star und achtfachen Grammy-Gewinner Chris Stapleton gesungen. In den vergangenen Jahren wurde diese Ehre Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond zu Teil.

Tom Brady beendet Karriere

»Ich höre auf. [...] Vielen Dank an jeden von euch für eure Unterstützung. [...] Danke, dass ihr es mir ermöglicht habt, meinen Traum zu leben.«

Mit diesen Worten hat sich Football-Legende Tom Brady als aktiver Spieler auf Instagram von seinen Fans verabschiedet – zum zweiten Mal. Bereits letztes Jahr hatte Brady seine Karriere für beendet erklärt, die Entscheidung aber wieder zurückgenommen.