Duzen oder Siezen im Job: So geht's richtig

"Du" oder doch lieber beim "Sie" bleiben? Das ist oft nicht immer so leicht - vor allem im Job. Wie wir uns richtig verhalten, darüber haben wir mit einer Expertin gesprochen.

Viele von uns kennen das: Plötzlich bietet uns eine Kollegin oder ein Kollege das "Du" an. Wie reagiert man am besten in einem solchen Moment? "Man sollte auf jeden Fall gute Argumente parat haben, wenn man das 'Du' nicht annehmen möchte", meint Business-Beraterin Carolin Lüdemann aus Flein im Kreis Heilbronn im Gespräch mit SWR1 Moderatorin Petra Klein.

Braucht man die höfliche Anrede "Sie" im Job noch?

Weil in den letzten Jahren Hierachien flacher wurden, ist es nur logisch, dass in Unternehmen immer öfter das "Du" verwendet wird. "Das kann gut funktionieren, wenn sich alle an bestimmte Regeln halten", sagt Carolin Lüdemann. Allerdings sollte man aufpassen: "Schwierige Gespräche führt man immer noch leichter per 'Sie'".

Den Chef duzen oder siezen

Das "Du" wieder zurückzugeben, ist eigentlich fast unmöglich, ist sich Carolin Lüdemann sicher. Das funktioniert höchstens im Sport. Auf dem Fußballplatz duzt man den Chef, während man sich am nächsten Tag im Büro wieder mit dem gewohnten "Sie" anspricht.

Das DU kann resepktlos rüberkommen

Ging's Ihnen mit 14 auch so oder hast Du Dich erst später "alt" gefühlt? 😉 Ab wann beginnt das Alter, in dem Du gesiezt werden willst?Posted by SWR1 Baden-Württemberg on Thursday, January 27, 2022

Ralf Schleich meint: "Es ist eine Form von Anstand und Respekt!" Er duzt nur Menschen mit den er länger bekannt ist. Anke mag das Gesiezt werden nicht. Sie schreibt: "Ich sieze gerne Ältere, um meinen Respekt auszudrücken. Ich habe aber sehr große Schwierigkeiten, Kollegen:innen zu siezen, die jünger als ich sind, obwohl ich sie auch respektiere."

»Du Depp - Sie Depp. Depp bleibt Depp. Egal ob geduzt oder gesiezt.«

Daniela Lacher ist der Meinung: "Ich möchte nicht von jedem mit 'Du' angesprochen werden, genauso wenig möchte ich nicht jeden mit 'Du' anreden. Beim Motorrad fahren ist das was anderes - da sind alle beim Du. Ansonsten bleibe ich allein aus Respekt bei Fremden oder älteren Menschen beim 'Sie' und das erwarte ich auch von Fremden mir gegenüber."

Michaela hatte erst vor einigen Tagen ein Erlebnis: "Zu mir sagte der Nachbarsjunge (6.Klasse) auf einmal 'Sie'. Und das, wo er mich seit Jahren kennt. Das hab ich gleich wieder abgestellt."

Duzen oder Siezen: Hier gibt's mehr zum Thema