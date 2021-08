Es ist wie eine Treppe ins Niemandsland: "The Vessel" in New York. Ein überlebensgroßes Kunstwerk, bestehend aus 154 Treppenhäusern: 2500 Einzelstufen auf 15 Stockwerken mit 80 Podesten. Insgesamt wiegt das Schiff (wörtliche Übersetzung von Vessel) 600 Tonnen. Sie finden "The Vessel" in New York beeindruckend?