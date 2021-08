Auch wenn SWR1 Pop & Poesie in Concert am 21. August beim SWR Sommerfestival auf dem Schlossplatz in Stuttgart ausverkauft ist: die größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen können Sie nicht nur live auf der Bühne erleben - auch auf swr1.de und im Radio begleiten wir die Premiere der „In the Air Tonight“- Tour. mehr...