Das blacksheep Festival im Bonfelder Schlosspark vom 20. bis 22. Juni 2024 ist ein Fest für die ganze Familie. Das Motto 2024: "Talents meet Legends".

Breit aufgestellt ist das Line-up des 9. blacksheep Festivals: mit Rock, Pop und einem Hauch von Reggae, mit ganz unterschiedlichen Singer/Songwritern, Indiebands und großen Stimmen.

blacksheep Festival: keineswegs das "schwarze Schaf" unter den Open Airs

Talents meet Legends: Das Festivalmotto passt perfekt zur neunten Auflage des blacksheep Festivals. Junge Musiker und weltberühmte Haudegen geben sich auf drei Bühnen rund um den Bonfelder Schlosspark das Mikrofon wieder in die Hand.

Die Hit-Dichte ist so groß wie nie und reicht von "Dreadlock Holiday" über "Red Red Wine", "Money For Nothing" bis "Carpet Crawlers".

Das blacksheep Festival versteht sich als generationenübergreifendes Familienfestival und steht für Leichtigkeit und drei Tage Auszeit vom Alltag mit einem einzigartigen Kid‘s and Junior Club, einem kreativen Rahmenprogramm – und natürlich mit einem hochkarätigen Live-Musik-Mix .

blacksheep Festival am 20.06.2024

Eröffnet wird das 9. blacksheep Festival am Donnerstag, 20. Juni, um 18:30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) von Madison Violet. Brenley MacEachern und Lisa MacIsaac zählen zu den besten Singer/Songwritern Kanadas. Seit ihrem Auftritt beim Bonfelder Folk im Schlosshof 2011 haben die beiden eine steile Karriere hingelegt.

Skerryvore: Auch sie haben eine echte Fanbase in Bonfeld. In ihrer Heimat Schottland füllt die junge Band Stadien mit ihrem energiegeladenen Scot Rock. Bei Folk im Schlosshof 2012 waren Skerryvore noch unbekannt, beim blacksheep Festival 2015 haben sie die Herzen des Publikums endgültig erobert. Jung, dynamisch und hochmusikalisch.

Mit 10cc geht dann um 22 Uhr die erste Legende auf die Bühne. Songs wie "Dreadlock Holiday", "I’m Not In Love" oder "Rubber Bullets" werden nach wie vor im Radio gespielt. Doch live klingen sie noch einmal ganz anders.

blacksheep Festival am 21.06.2024

Und dann kommen UB40 feat. Ali Campbell als Topact am Freitag, 21. Juni 2024. DAS UB40 Original. Campbell gründete die Band in den 1970er Jahren und führte sie als Sänger und Gitarrist zu Weltruhm: "Red Red Wine", "I Got You Babe", "Can't Help Falling In Love" und natürlich "Kingston Town" erklingen im Schlosspark: Wie gechillt wird das? Eine laue Frühsommernacht, liebe Menschen um sich herum, Livemusik auf höchstem Niveau, Tanz.

Nach seinem großartigen Auftritt beim allerersten blacksheep Festival 2014 kommt freitags auch Ray Wilson, der charismatische letzte Sänger von Genesis. Er singt Lieder aus "Calling All Station", einem der erfolgreichsten Genesis-Alben, und bringt von seiner eigenen Band Stiltskin eigene Stücke mit, darunter auch den Welthit "Inside".

Ein ganz neues Genre hat Laura Cox, Gitarristin und Sängerin mit französisch-britischen Wurzeln, begründet. Am Freitag, 21. Juni 2024, tritt sie beim blacksheep-Festival als junger Headliner auf der Kornspeicherbühne auf. Laura Cox gehört der jungen Hardrock-Generation an und wurde bekannt mit Rock- und Blues-Standards, die sie seit 2008 regelmäßig auf Youtube veröffentlichte. Mittlerweile hat sich die 32-Jährige auch als eigenständige Singer/Songwriterin etabliert. Mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Classic Rock und Bluegrass-Elementen ist Laura Cox eine treibende Kraft einer jungen Generation an Rockgitarristinnen.

Diana Ezerex ist eine deutsche Singer/Songwriterin mit nigerianischen Wurzeln und ein aufgehender Stern am Pophimmel. Sie bezieht Stellung bei sozialen Themen und gibt kostenlose Konzerte für Gefangene. Für ihr Engagement wurde Diana Ezerex schon mehrfach ausgezeichnet.

Auch Give me a Remedy ist eine deutsche Formation, die es beim blacksheep Festival zu entdecken gilt: Die einzigartige Stimme von Nathalie Purdak fügt sich angenehm ein in einen packenden Gitarrensound vor sphärischen Synthi-Kulissen.

blacksheep Festival am 22.06.2024

Andreas Kümmert tritt am Samstag, 22. Juni, zusammen mit dem legendären Gitarristen Siggi Schwarz auf. In dieser Kombination erfüllt sich das Festivalmotto "Talents meet Legends" in besonderer Weise.

Siggi Schwarz ist als einer der gefragtesten deutschen Gitarristen seit 50 Jahren on the Road. Andreas Kümmert gewann 2013 den Nachwuchswettbewerb "The Voice of Germany" und gilt seitdem als der Bluesrock-Sänger Deutschlands.

Um die charmante Dorfbühne im historischen Teil von Bonfeld besser auszulasten, hat die Kulturinitiative blacksheep am Samstag einen Act mehr gebucht. Der Sieger des blacksheep Bandcontests um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis wird das Festival an diesem Tag dort eröffnen. Ausgespielt wird dieser Act im April 2024 – auch das hat Tradition bei blacksheep.

Die Kroatin Vanja Sky und das Singer/Songwriter-Duo Tom Keller & Maria Blatz werden am Samstag, 22. Juni 2024, ebenfalls auf der Dorfbühne spielen.

Es gibt rund um das Schloss und den bezaubernden alten Ortskern von Bonfeld wieder eine Market Street und abwechslungsreiche Gastrostände, Non-Food-Stände zum Stöbern und ein Gelände, das mit seiner einzigartigen Atmosphäre punktet.

Endlich wieder da: die australische Band Sons Of The East. Nic Johnston, Dan Wallage und Jack Rollins füllen mit ihrem vielfältigen akustisch-elektrischen Mix zwischenzeitlich große Hallen. Mit tanzbaren Grooves erinnern die Söhne des Ostens ein wenig an Mumford & Sons. Rollins‘ Stimme pendelt zwischen Reibeisen und leisen Tönen, und wie es sich für Australier gehört, darf auch das Didgeridoo nicht fehlen, das traditionelle Blasinstrument der Ureinwohner.

Die junge, schottische Band Beat the Drum feiert als Tributeband die legendäre Musik von Runrig, die seit 2018 nicht mehr touren – und deren Frontmann Bruce Guthro im September verstorben ist. Als Solokünstler war Bruce Guthro mehrfach beim blacksheep. Mit Beat the Drum werden die legendären Songs von Runrig wieder lebendig. Der Act ist eine Verbeugung an großartige Musiker, die in Bonfeld viele Fans haben.

Topact am Festivalsamstag ist die Gruppe Dire Straits Legacy. DSL ist aber nur dem Namen nach eine Tributeband, denn mit dem Dire-Straits-Keyboarder Alan Clark, dem Gitarristen Phil Palmer, dem Perkussionisten Danny Cummings und dem Saxofonisten Mel Collins spielen dort gleich vier Originalmitglieder. Sie alle haben mit Mark Knopfler zusammen Musikgeschichte geschrieben. Für Dire-Straits-Fans sind DSL ein absolutes Muss und die Gelegenheit, echte Legenden live auf der Bühne zu erleben. Das 9. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark wird mit großartigen Songs wie "Money For Nothing", "Sultans Of Swing" oder "Brothers In Arms" zu Ende gehen.