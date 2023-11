Das 9. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark vom 20. bis 22. Juni 2024: 18 internationale Acts auf drei Bühnen. Das Motto 2024: "Talents meet Legends".

Datum: Freitag, 21. Juni 2024 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Bonfeld, 74906, Kirchhausener Str., 74906 Bad Rappenau Ticket kaufen Programm: Umfangreiches Rahmenprogramm, vielseitige Gastronomie, idyllische Plätzchen und ein umwerfendes Gelände rund ums Bonfelder Schloss

Diana Ezerex

Diana Ezerex ist eine deutsche Singer/Songwriterin mit nigerianischen Wurzeln und ein aufgehender Stern am Pophimmel. Sie bezieht Stellung bei sozialen Themen und gibt kostenlose Konzerte für Gefangene. Für ihr Engagement wurde Diana Ezerex schon mehrfach ausgezeichnet.

Give me a Remedy

Auch Give me a Remedy ist eine deutsche Formation, die es beim blacksheep Festival zu entdecken gilt: Die einzigartige Stimme von Nathalie Purdak fügt sich angenehm ein in einen packenden Gitarrensound vor sphärischen Synthi-Kulissen.

Ray Wilson

Nach seinem großartigen Auftritt beim allerersten blacksheep Festival 2014 kommt freitags auch Ray Wilson, der charismatische letzte Sänger von Genesis. Er singt Lieder aus "Calling All Station", einem der erfolgreichsten Genesis-Alben, und bringt von seiner eigenen Band Stiltskin eigene Stücke mit, darunter auch den Welthit "Inside".

Laura Cox

Ein ganz neues Genre hat Laura Cox, Gitarristin und Sängerin mit französisch-britischen Wurzeln, begründet. Am Freitag, 21. Juni 2024, tritt sie beim blacksheep-Festival als junger Headliner auf der Kornspeicherbühne auf. Laura Cox gehört der jungen Hardrock-Generation an und wurde bekannt mit Rock- und Blues-Standards, die sie seit 2008 regelmäßig auf Youtube veröffentlichte. Mittlerweile hat sich die 32-Jährige auch als eigenständige Singer/Songwriterin etabliert. Mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Classic Rock und Bluegrass-Elementen ist Laura Cox eine treibende Kraft einer jungen Generation an Rockgitarristinnen.

UB40 feat. Ali Campbell

Und dann kommen UB40 feat. Ali Campbell als Topact am Freitag, 21. Juni 2024. DAS UB40 Original. Campbell gründete die Band in den 1970er Jahren und führte sie als Sänger und Gitarrist zu Weltruhm: "Red Red Wine", "I Got You Babe", "Can't Help Falling In Love" und natürlich "Kingston Town" erklingen im Schlosspark: Wie gechillt wird das? Eine laue Frühsommernacht, liebe Menschen um sich herum, Livemusik auf höchstem Niveau, Tanz.