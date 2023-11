Das 9. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark vom 20. bis 22. Juni 2024: 18 internationale Acts auf drei Bühnen. Das Motto 2024: "Talents meet Legends".

Datum: Samstag, 22. Juni 2024 Beginn: 15:00 Uhr

Einlass: 14:30 Uhr Ort: Bonfeld, 74906, Kirchhausener Str., 74906 Bad Rappenau Tickets kaufen Programm: Umfangreiches Rahmenprogramm, vielseitige Gastronomie, idyllische Plätzchen und ein umwerfendes Gelände rund ums Bonfelder Schloss

Andreas Kümmert und Siggi Schwarz

Andreas Kümmert tritt am Samstag, 22. Juni, zusammen mit dem legendären Gitarristen Siggi Schwarz auf. In dieser Kombination erfüllt sich das Festivalmotto "Talents meet Legends" in besonderer Weise.

Siggi Schwarz ist als einer der gefragtesten deutschen Gitarristen seit 50 Jahren on the Road. Andreas Kümmert gewann 2013 den Nachwuchswettbewerb "The Voice of Germany" und gilt seitdem als der Bluesrock-Sänger Deutschlands.

Vanja Sky

Die Kroatin Vanja Sky und das Singer/Songwriter-Duo Tom Keller & Maria Blatz werden am Samstag, 22. Juni 2024, ebenfalls auf der Dorfbühne spielen.

Tom Keller & Maria Blatz

Sons Of The East

Endlich wieder da: die australische Band Sons Of The East. Nic Johnston, Dan Wallage und Jack Rollins füllen mit ihrem vielfältigen akustisch-elektrischen Mix zwischenzeitlich große Hallen. Mit tanzbaren Grooves erinnern die Söhne des Ostens ein wenig an Mumford & Sons. Rollins‘ Stimme pendelt zwischen Reibeisen und leisen Tönen, und wie es sich für Australier gehört, darf auch das Didgeridoo nicht fehlen, das traditionelle Blasinstrument der Ureinwohner.

Beat the Drum – The Runrig Experience

Die junge, schottische Band Beat the Drum feiert als Tributeband die legendäre Musik von Runrig, die seit 2018 nicht mehr touren – und deren Frontmann Bruce Guthro im September verstorben ist. Als Solokünstler war Bruce Guthro mehrfach bei blacksheep. Mit Beat the Drum werden die legendären Songs von Runrig wieder lebendig. Der Act ist eine Verbeugung an großartige Musiker, die in Bonfeld viele Fans haben.

Dire Straits Legacy

Topact am Festivalsamstag ist die Gruppe Dire Straits Legacy. DSL ist aber nur dem Namen nach eine Tributeband, denn mit dem Dire-Straits-Keyboarder Alan Clark, dem Gitarristen Phil Palmer, dem Perkussionisten Danny Cummings und dem Saxofonisten Mel Collins spielen dort gleich vier Originalmitglieder. Sie alle haben mit Mark Knopfler zusammen Musikgeschichte geschrieben. Für Dire-Straits-Fans sind DSL ein absolutes Muss und die Gelegenheit, echte Legenden live auf der Bühne zu erleben. Das 9. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark wird mit großartigen Songs wie "Money For Nothing", "Sultans Of Swing" oder "Brothers In Arms" zu Ende gehen.

Um die charmante Dorfbühne im historischen Teil von Bonfeld besser auszulasten, hat die Kulturinitiative blacksheep am Samstag einen Act mehr gebucht. Der Sieger des blacksheep Bandcontests um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis wird das Festival an diesem Tag dort eröffnen. Ausgespielt wird dieser Act im April 2024 – auch das hat Tradition bei blacksheep.