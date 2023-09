Back to School: Lehrer*innen zwischen Quereinstieg und Job-Ausstieg

Zwei Frauen haben den Quereinstieg als Lehrerin gewagt ++ Isabell Probst berät Lehrer beim Job-Ausstieg ++ Außerdem: Wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer? Gastronomie befürchtet Steuerschock ++ SWR1 Brief der Woche an Olaf Scholz

Neues Schuljahr, alte Probleme: In den Schulen bundesweit gibt es zu wenige Lehrkräfte. Eine Chance gegen den Fachkräftemangel liegt bei Quereinsteigern, die zum Beispiel in der Privatwirtschaft gearbeitet haben und sich später für den Job an der Schule entscheiden. Doch gleichzeitig steigen viele frustrierte Lehrerinnen und Lehrer aus dem Beruf aus. Wie kann das Schulsystem als Arbeitsort wieder attraktiv werden?

Back to School nach mehr als 20 Jahren: Als Quereinsteigerinnen in den Lehrerberuf

"Hurra, mach was, was Spaß macht und werde Lehrer*in" - mit diesem Spruch wirbt Baden-Württemberg um neue Lehrerinnen und Lehrer. Denn: Lehrkräfte sind Mangelware. Zu Beginn des neuen Schuljahres sind bundesweit noch immer viele Stellen nicht besetzt. Eine Hoffnung gegen den Fachkräftemangel an Schulen sind Quereinsteiger, die bisher in der Wirtschaft oder der Verwaltung gearbeitet haben. Geli Hensolt hat zwei Frauen getroffen, die sich genau dafür entschieden haben.

"School' s out forever!" Interview mit Isabell Probst - sie berät Lehrer:innen beim Job-Ausstieg

Weitere Themen der Sendung:

Wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer? Gastronomie befürchtet Steuerschock. Reportage aus Bad Ems von Wolfgang Brauer

Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser: Firmenveranstaltungen in der Freizeit - Arbeitgeber füllt Beschäftigungsumfang nicht aus

SWR1 Brief der Woche an Olaf Scholz

Der Bundeskanzler muss nach einem Jogging-Unfall eine Augenklappe tragen - und hat zum Meme-Feuerwerk aufgerufen. Glosse von Sabine Geipel.