Esther Saoub hat ein Faible für Vielfalt – im Leben wie im Journalismus. Dass man dafür auch mal Widersprüche aushalten muss, gehört für sie dazu.

Gelernt hat sie diesen Blick auf die Welt schon im Studium: Literaturwissenschaft, Islamwissenschaft und Judaistik in Berlin und Damaskus. Mit schwarz-weiß-Denken kommt man da nicht weit.

Korrespondentin und Kriegsreporterin

Es folgte ein Volontariat beim SWR, Tätigkeit als Moderatorin und Reporterin für SWR2 und schließlich fünf Jahre Radiokorrespondentin in Kairo. Esther Saoub war dabei, als Ägypterinnen und Ägypter auf die Straße gingen, hat in Libyen und in Gaza erfahren und berichtet, was ein Krieg mit Menschen macht – insbesondere mit Frauen und Kindern.

Mit Bildern und Tönen um die Welt

Es folgten 9 Jahre Auslandsredaktion Fernsehen – als Autorin und Redakteurin langer Formate für ARD und ARTE. Zudem gehörte sie zum Entwicklungsteam des Weltspiegel Podcasts und war zwei Jahre lang Host des Formats.

Die großen Fragen der Gesellschaft

Inzwischen leitet Esther Saoub die Abteilung Religion und Welt, wo die großen Debatten unserer Gesellschaft abgebildet werden: Wer bist du? Was glaubst du? Wenn überhaupt? Wo kommst du her – wo willst du hin?



Ihr Faible für Vielfalt begleitet sie auch hier. Denn auf die meisten Fragen, die uns bewegen, gibt es nicht nur die eine Antwort. Und noch wichtiger als antworten ist zuhören.

Esther Saoub gehört als Moderatorin und Sprecherin auf Veranstaltungen auch zur SWR Speakerlounge.