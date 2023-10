Antwort auf KI-Herausforderungen: DM baut eigenes GPT

per Mail teilen

Warum der Drogeriekonzern DM auf eine Sonderversion der KI setzt +++ Interview: Privatschulen sind im Trend aber kein Karrierebooster +++ Westerwaldkreis will Frauen in die Kommunalpolitik coachen

KI Serie Teil 2 "dmGPT".Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeitswelt aktuell an vielen Stellen. KI-Anwendungen wie ChatGPT werden von vielen nicht nur privat, sondern auch im Job ausprobiert und genutzt. Das kann ein Vorteil sein und helfen Routineaufgaben effizienter zu bearbeiten. Die Nutzung bringt aber auch Risiken mit sich, vor allem wenn das Programm mit Mengen an unternehmensinternen Daten gefüttert wird. Der Karlsruher Drogeriekonzern DM versucht das Problem mit einer eigenen dmGPT-Version zu umgehen. Sven Marcinkowski hat sich angeschaut, wie das funktioniert.

Weitere Themen der Sendung:

"Privatschulen sind kein Karrierebooster". Interview mit Dr. Lars Hoffmann, Bildungsforscher an der HU Berlin

"Westerwaldkreis coacht Frauen für den Job als Lokalpolitikerin". Reportage von Wolfgang Brauer.

"Wie ausführlich sollte der Lebenslauf sein?". "Sabbatical vor neuem Job: Ein Risiko". Antworten von Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR 1 Brief der Woche an Birkenstock-Chef Oliver Reichert.

Es war einer DER deutschen Börsengänge des Jahres. Birkenstock ist seit dieser Woche an der New Yorker Börse. Allerdings hat das Debüt auf dem Parkett weniger gut funktioniert, als erhofft. Wir würdigen den Schritt an die Börse trotzdem mit unserem satirischen Schreiben. Glosse von Christoph Azone