Ein Abschied vom Leben unter Tage. Ein Neuanfang im Ungewissen. Die letzte Schicht im deutschen Steinkohlebergbau. Mitfühlend erzählt der Film die Geschichte von Bergleuten, die ihren Beruf und ihre Heimat verlieren. Eine filmische und emotionale Reise über Freundschaft, Solidarität und die Zukunft.

20.06.2024, 16:15 Uhr, 104 Minuten + Filmgespräch, Gloria 2.

Schwarzer Staub, schrille Metallgeräusche, dunkle Tunnel – das ist Vergangenheit. Ende 2018 endete die flächendeckende Steinkohleförderung in Deutschland. Im selben Jahr wurden die Stimmen der Klimaprotestbewegung Fridays for Future laut. Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftspolitischen Ereignisse begleitet der Film Wir waren Kumpel mehrere Bergleuten auf ihrer tragisch-humorvollen Suche nach einer neuen Rolle im Leben. Locke und Langer sind die letzten „richtigen Kumpel“. Während Locke an seinem Bergarbeiterstolz festhält, sehnt sich Langer nach Selbstverwirklichung im Ruhestand. Für Thomas, der bei seiner Mutter lebt, wird sein sozialer Ankerpunkt bald verschwinden. Kiri ist vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka geflohen und hat in der Kohlemine ein neues Zuhause gefunden. Ausgelöst durch die Schließung kann er die Fragen nach seiner Identität nicht länger ignorieren. Martina konnte und wollte kein Bergmann mehr sein. Sie wagte den mutigen Schritt und beschloss, als Frau zu leben. Der Film vereint verschiedene Geschichten einzigartiger Verwandlungen durch eine Kombination aus beobachtender Dokumentation und präziser Komposition zu einer unvergleichlichen Erzählung.

Das Regieduo Koch/Matauschek besteht aus Christian Johannes Koch (*1986, Luzern) und Jonas Matauschek (*1987, Dresden). In ihren Arbeiten vereinen sie Einflüsse und Arbeitsweisen des dokumentarischen Beobachtens mit stilprägenden Mitteln des fiktionalen Erzählens. Wir waren Kumpel ist ihre erste gemeinsame Arbeit.

Christian Johannes Koch

Christian Johannes Koch, geboren 1986 in Luzern in der Schweiz, ist Regisseur und Drehbuchautor. Seine Arbeiten changieren zwischen verschiedenen Medien und institutionellen Kontexten. Nach dem Studium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig folgte das Diplom- und Meisterschülerstudium der Filmregie an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Mit dem 2020 in San Sebastián uraufgeführten Gesellschaftsdrama Spagat realisierte er sein Langspielfilmdebut. Christian Johannes Koch lebt und arbeitet in Zürich und Berlin.

Jonas Matauschek

Jonas Matauschek geboren 1987 in Dresden, Studium der Fotografie an der HGB-Leipzig, der Accademia di belle arti in Neapel und Dokumentarfilm bei Werkleitz in Halle (Saale). Er erhielt Projektförderungen und Stipendien der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der Stiftung Kunstfonds und dem BKM. Viele seiner Arbeiten entstehen in Co-Autorenschaft und er ist Mitbegründer des Video-und Filmkollektivs FILZ (Filmische Initiative Leipzig). Sein aktueller Kinodokumentarfilm Wir waren Kumpel, in Co-Regie mit Christian Johannes Koch, wurde 2021 mit dem Kompagnon- Förderpreis der Berlinale ausgezeichnet. 2022 war er Rompreisträger der Deutschen Akademie in Rom – Casa Baldi.