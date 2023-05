Infos zu Tickets, Service & Barrierefreiheit

ONLINETICKETS

innenstadtkinos.de

TICKETCENTER

Innenstadtkinos

Königstraße 22/Ecke Bolzstraße

TICKETPREIS

8,00 Euro

6,50 Euro (ermäßigt für Schüler:innen, Student:innen, Rentner:innen, Menschen mit Behinderung und Erwerbslose gegen Nachweis)

BARRIEREFREIHEIT: DOKUMENTARFILME MIT AUDIODESKRIPTION IM KINO ERLEBEN

Folgende drei Produktionen können blinde und sehbehinderte Menschen im Kino mit einer Hörfilmfassung erleben:

„Kash Kash – Without Feathers We Can’t Live”

“Dance around the World – Kuba”

“Rex Gildo – Der letzte Tanz“

Wer das Angebot nutzen will, braucht Smartphone, Kopfhörer und die App Greta. Die kostenlose App steht für Android und Apple iOS in den jeweiligen App-Stores zum Download zur Verfügung. Die Audiodeskription für den ausgewählten Film muss zuvor heruntergeladen werden. Bitte überprüfen Sie dafür die Programmübersicht in der App, die bis zum Start des SWR Doku Festivals entsprechend aktualisiert wird. Im Kino wird dann die Audiodeskription per automatischer Filmerkennung der App synchron zum Film abgespielt.

ANFAHRTSPLAN

Hier klicken zum Download.