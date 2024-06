Herzzerreißende Schicksale und dunkle Geheimnisse treten nach Jahrzehnten ans Licht und lassen hinter die Fassade der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal blicken.

20.06.2024, 19:00 Uhr, 91 Minuten + Podiumsgespräch bis 21:30 Uhr, Gloria 1.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

In Korntal, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, wird der Tatort des größten Missbrauchsskandals Deutschlands aufgedeckt. Über 150 ehemalige Kinder aus den Heimen der pietistischen Brüdergemeinde brechen ihr Schweigen und enthüllen entsetzliche Geschichten von physischen und psychischen Grausamkeiten sowie sexuellen Misshandlungen, denen sie schon in früher Kindheit ausgesetzt waren. Die Brüdergemeinde reagiert zunächst mit Unglauben und Ablehnung gegenüber den Vorwürfen, doch der Druck von außen steigt - insbesondere weil auch heute noch Kinderheime unter der Leitung der pietistischen Gemeinde stehen. Ein mühsamer Prozess der Aufarbeitung beginnt, doch die Wege der Entschädigung und Bewältigung stoßen auf Widerstand und führen zu Kontroversen. Für die Betroffenen bedeutet dies nicht nur eine erneute Konfrontation mit ihrem Trauma, sondern auch einen Kampf um Gehör, Anerkennung, Respekt und Würde.

Die Kinder aus Korntal von Regisseurin Julia Charakter gibt ehemaligen Heimkindern eine Plattform, um ihre Geschichte zu erzählen und den Prozess der Aufarbeitung anzustoßen. Eine sensible und tiefgründige Auseinandersetzung mit einem hochaktuellen Thema.

Im Anschluss - in Zusammenarbeit mit dem HOSPITALHOF STUTTGART Podiumsgespräch mit:

Monika Renninger, Pfarrerin und Leiterin des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart (Moderation)

Julia Charakter (Regisseurin)

Detelf Zander (Sprecher des ‚Beteiligungsforums sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche Deutschland und der Diakonie Deutschland‘)

Miriam Günderoth (Landeskirche - Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt)

Weitere Infos zu den Teilnehmenden unten.

Julia Charakter geb. 1984 in Zhytomyr, Ukraine, aufgewachsen in Dorsten, NRW. Nach dem Abitur Arbeit als Redakteurin für Tageszeitungen und Zeitschriften, Studium der Literatur- und Medienwissenschaft, Master of Arts, freie TV Redakteurin. Bis 2018 Film Studium an der ifs - intern. Filmschule Köln, 2018 mit Kurzdokumentarfilm Unbarmherzig in Cannes, 2019 Drehbuchförderung Filmstiftung NRW für Maria Sibylla Merian. 2020 Masterclass non-fiction an der intern. Filmschule Köln, Die Kinder aus Korntal ist ihr Debut-Dokumentarfilm, der auf der Dok Leipzig mit dem DEFA-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Julia Charakter lebt und arbeitet als Regisseurin, Autorin und Dramaturgin in Köln.

Monika Renninger, Pfarrerin und Leiterin des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart (Moderation)

Pfarrerin, seit 2014 Leitung des Evang. Bildungszentrum Hospitalhof, der Stadtakademie der Ev. Kirche in Stuttgart, zuvor Gemeindepfarrerin in Stuttgart. Studium der Ev. Theologie und Judaistik in Tübingen, Heidelberg, Jerusalem und Boston.

Julia Charakter (Regisseurin)

Geb. 1984 in Zhytomyr, Ukraine, aufgewachsen in Dorsten, NRW. Nach dem Abitur Arbeit als Redakteurin für Tageszeitungen und Zeitschriften, Studium der Literatur- und Medienwissenschaft, Master of Arts, freie TV Redakteurin. Bis 2018 Film Studium an der ifs - intern. Filmschule Köln, 2018 mit Kurzdokumentarfilm Unbarmherzig in Cannes, 2019 Drehbuchförderung Filmstiftung NRW für Maria Sibylla Merian. 2020 Masterclass non-fiction an der intern. Filmschule Köln, Die Kinder aus Korntal ist ihr Debut-Dokumentarfilm, der auf der Dok Leipzig mit dem DEFA-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Julia Charakter lebt und arbeitet als Regisseurin, Autorin und Dramaturgin in Köln.

Detelf Zander (Sprecher des ‚Beteiligungsforums sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche Deutschland und der Diakonie Deutschland‘)

Vom Opfer zum Mandatsträger in der evangelischen Kirche Deutschland und der Diakonie Deutschland. Sprecher des ‚Beteiligungsforums sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche Deutschland und der Diakonie Deutschland‘.

Miriam Günderoth (Landeskirche - Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt)

Seit 2014 Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt der Ev. Landeskirche in Württemberg. Zuvor als Jugendreferentin u.a. mit dem Fokus Jugendbildungsarbeit in Stuttgart tätig. Studium der Religionspädagogik und Sozialpädagogik an der EH in Ludwigsburg, Masterstudium Sexualpädagogik am Institut für angewandte Sexualwissenschaften der Hochschule in Merseburg.