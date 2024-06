Prof. Enrique Sánchez-Lansch ist Mitglied der Musikfilm-Jury

Als klassisch ausgebildeter Sänger beschäftigt sich der spanisch-deutsche Regisseur Enrique Sánchez Lansch mit Musikthemen. Zu seinen Filmen gehört DAS REICHSORCHESTER über die Berliner Philharmoniker im Nationalsozialismus, PIANO ENCOUNTERS über das spielerische Lernen von Kindern am Klavier, A SYMPHONY OF NOISE über den Musiker und Klangkünstler Matthew Herbert sowieRHYTHM IS IT! über 250 tanzende Berliner Teenager, den allein in deutschen Kinos 650.000 Menschen gesehen haben. Seine Filme wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Bayerischen Filmpreis, dem Deutschen Kritikerpreis, dem Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musikfilm und mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis. 2018 wurde er als Professor ans Institut für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf berufen. Enrique Sánchez Lansch ist Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie.