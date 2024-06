Lea Najjar ist Mitglied der Haupt-Jury

Lea Najjar, geboren 1994 in Wien, ist im Libanon aufgewachsen. Während ihrer Schulzeit arbeitete sie als Pressefotografin. Anschließend beendete sie 2013 ihren Freshman Degree an der American University of Beirut, Libanon. Ab 2014 studierte sie an der Filmakademie Baden-Württemberg und schloss 2021 ihr Diplom mit ihrem ersten Langfilm ab. "KASH KASH" feierte seine Premiere auf der CPH:DOX 2022 Kopenhagen, wo er den NEXT:Wave Award für den besten Debüt- und Nachwuchsfilm der internationalen Szene ausgezeichnet wurde und gewann unter anderem den First Steps Award, und den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2023. Lea Najjar arbeitet derzeit als freischaffende Filmemacherin in Berlin.