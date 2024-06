Prof. Fola Dada ist Mitglied der Musikfilm-Jury

per Mail teilen

Prof. Fola Dada

Fola Dada ist eine vielseitige Künstlerin, studierte Jazzsängerin, Tänzerin und Dozentin. Sie ist Frontfrau der Hattler Band von Bass-Legende Hellmut Hattler, Bandsängerin der SWR Big Band und verwirklicht mit ihrer eigenen Band ihre Liebe zur Soul-, Jazz- und Reggaemusik. Mit Rainer Tempel singt sie einen Liederzyklus über Gedichte von Edgar Allan Poe und Emily Dickinson und mit ihrem Sophisticated Ladies Programm huldigt sie den bekannten und weniger bekannten Jazz Diven. Große Erfolge feiert sie derzeit mit der NINA SIMONE STORY. Fola Dada ist Preisträgerin des Deutschen Jazz Preis 2022 in der Kategorie "Vokal National". Sie lehrt an mehreren Hochschulen unter anderem als Professorin für JazzGesang in Mannheim und sie ist Chefin ihrer eigenen Gesangschule. Sie liebt den Jazz genauso wie den Afrobeat Nigerias, der Heimat ihres Vaters oder die alten Blues- und Soul-Schallplatten ihrer deutschen Mutter und das macht ihre Stärken aus: Vielseitigkeit und Authentizität.