Das SWR Doku Festival gehört zu den ganz besonderen Veranstaltungen, die nicht mehr wegzudenken sind aus dem kulturellen Leben in Baden-Württemberg. Bei der nunmehr achten Auflage vom 18. bis 22. Juni 2024 erwarten uns wieder fabelhafte Filmwerke, die bewegende Geschichten erzählen. Zu diesem cineastischen Erlebnis begrüße ich im Namen der Landesregierung alle Filmschaffenden und Gäste sehr herzlich!

Das Festival ist nicht nur ein Pflichttermin für alle Filmbegeisterten, es leistet mit seinen vielfältigen Einblicken in fremde Lebenswelten auch einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Verständnis und damit einem guten Miteinander. In den Werken der Dokumentarfilmerinnen und -filmer steckt ein enormes Pensum an Arbeit: Oftmals verbringen sie viele Jahre mit der Recherche und Realisierung. So verschieden dabei die künstlerische Herangehensweise ist, sind sie doch in einer großen Gemeinsamkeit verbunden: Der unbändigen Schaffensfreude und Leidenschaft, intime Einblicke zu ermöglichen, möglichst nah dran zu sein an der Realität, Geschichten aus dem Leben zu erzählen.

Die Filmemacherin, Fotografin und Malerin Ulrike Ottinger versteht sich ganz besonders auf diese Kunst, weshalb sie in diesem Jahr zurecht als Ehrenpreisträgerin des Deutschen Dokumentarfilmpreises ausgezeichnet wird. Als Ministerpräsident des Landes freue ich mich natürlich - 2 - saumäßig, dass einem Landeskind diese Ehre zuteil wird und der renommierte Preis gewissermaßen nach Baden- Württemberg geht, an den Bodensee, wo die avantgardistische Künstlerin aufgewachsen ist.

Der Südwesten zählt ohnehin zu den bundesweit bedeutendsten Regionen für den Dokumentarfilm, der hier eine lange Tradition hat: Zusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergibt der SWR seit 2009 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, der zuvor unter dem Namen Baden-Württembergischer Dokumentarfilmpreis firmierte. Das Festival selbst ist mit seiner großen Bandbreite an Beiträgen ein wichtiger Bestandteil unserer vielfältigen Kulturlandschaft und des starken Filmstandorts Baden- Württemberg.

Auch in diesem Jahr kann sich das Publikum auf große Filmkunst freuen. Und wir dürfen gespannt sein, wer in den verschiedenen Kategorien mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wird. Mein herzlicher Dank gilt allen Filmemacherinnen und Filmemachern, den Jurys und den Organisatorinnen und Organisatoren des SWR Doku Festivals. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich inspirierende Filmerlebnisse, viele Begegnungen und natürlich gute Unterhaltung!

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg