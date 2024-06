per Mail teilen

Eine tief verwurzelte Tradition und die Verbundenheit zur Natur fließen in jeden einzelnen Korb. Ein Korbflechter erzählt von der Entstehung seiner geflochtenen Kunstwerke.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 17:30-18:00 Uhr, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Korbflechter widmet sich der alten Tradition des Korbflechtens und den geschickten Händen eines Kunsthandwerkers. Jeder Korb ist inspiriert von der Schönheit der Natur. Und das seit über 30 Jahren. Für den Korbflechter ist jedes Werk mehr als nur ein Gefäß; es ist ein Kunstwerk, das die Geschichten der Natur in sich trägt. Der Film vermittelt eindrucksvoll, dass das Fertigstellen eines Korbes – von der ersten Inspiration bis zum letzten Knoten – ein “immer bleibender Genuss” ist. Es geht um die große Bedeutung des Körbeflechtens für ihn, sich kreativ frei fühlen zu können und für das im Leben zu kämpfen, wofür man brennt. Der Film erzählt, mit welcher Passion sich Menschen ihrer Arbeit widmen und dadurch Wundervolles bewirken können.

Im Alter von 8 Jahren entdeckte Leon Streveld seine Leidenschaft zum Film. Er setzte erste kleinere Filmaufträge für sein Gymnasium um und produzierte kleine Filmprojekte. Währenddessen schrieb er die Seminararbeit „Warum das Kino heute noch attraktiv ist“. In seiner Ausbildung zum Mediengestalter, in der sich Leon Streveld nun im Abschlusssemester befindet, arbeitete er an verschiedenen Filmprojekten der Lazi Akademie, der Filmakademie Ludwigsburg und eigenen Projekten. Der nun 22-Jährige legt seinen Schwerpunkt mittlerweile auf die Bildgestaltung bzw. auf die Kameraführung.