Ein minimalistisches Setting, acht Spielende, ein Text. Micha sitzt in einer Höhle hinter einem Wasserfall fest, abgeschnitten von der Außenwelt und allein mit sich selbst.

20.06.2024, 16:00 Uhr, 61 Minuten + Filmgespräch, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

In dem minimalistischen Setting eines Stuhls vor schwarzem Hintergrund erhalten acht Darsteller einen Text. Nach dessen Lektüre beginnen sie, in Einzelgesprächen in die Rolle von Micha zu schlüpfen. Micha ist nach einem Unfall in einer Höhle hinter einem Wasserfall gefangen, abgeschnitten von der Außenwelt und allein mit sich selbst. Schauspiel und persönliche Erfahrungen verschmelzen, während die Erzählenden ihre eigenen Erlebnisse mit Michas Situation verknüpfen. Hinter den Farben vertraut darauf, dass das Publikum die Teile ergänzt und die Höhle imaginativ ausformt – als würde man sich zu Micha setzen und mit ihm in den Wasserfall starren.

Julia Groteclaes studierte Architektur und führt ihre Ausbildung an der Filmakademie Baden-Württemberg im Bereich Regie fort. Ihre Arbeiten legen den Schwerpunkt auf die Konzeption und versuchen die Menschen in ihrem kleinsten gemeinsamen Nenner zu vereinen. Ihr Film HEIMSPIEL gewann neben zahlreichen Dokumentarfilmpreisen den deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2022. Ihr aktueller Film HOTEL SEMKOVO wird durch die Filmförderung der MFG und dem SWR finanziert.