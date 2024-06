per Mail teilen

Vom jüngsten Radiomoderator Deutschlands bis zum Gründer des weltbesten Gins. Das Leben und die Karriere von Alexander „Sandy“ Franke.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 17:30-18:00 Uhr, Cinema.

Bereits mit 15 Jahren wurde Alexander Franke, auch bekannt als „Sandy“ Deutschlands jüngster Radiomoderator. Inzwischen ist er seit über 20 Jahren Radio-, Event- und Fernsehmoderator und sein Leben inzwischen geprägt von vielfältigen Interessen und Unternehmungen: Er moderiert nicht nur seine eigene Radiosendung für DASDING, sondern hat sich auch als erfolgreicher Unternehmer etabliert. Seine Leidenschaft für Gin brachte ihn dazu, durch eine wortwörtliche Schnapsidee, eine eigene Gin-Marke zu gründen, die mittlerweile international anerkannt und ausgezeichnet ist. Das dokumentarische Porträt begleitet „Sandy“ durch sein Alltags- und Arbeitsleben, und beantwortet die Frage, welche Einstellung man haben muss, um so erfolgreich zu sein und mit welchen Hindernissen er auf seinem Weg zu kämpfen hatte.

Der junge Regisseur und Produzent Patrick Oliveira, ursprünglich aus Leonberg, lebt und arbeitet mittlerweile in Los Angeles, USA, und Berlin, Deutschland. Während seines Studiums der "Audiovisuellen Medien" an der Hochschule der Medien Stuttgart und "Film, TV & Media" an der California State University Los Angeles hatte er das Vergnügen, mit renommierten Unternehmen wie Bosch, dem Roten Kreuz und dem American Film Institute zusammenzuarbeiten. Derzeit schreibt er seine Abschlussarbeit über Drehbuchgestaltung mit künstlicher Intelligenz.