Die TSG Hoffenheim möchte die 0:1 Niederlage in Freiburg wettmachen. Die Breisgauer wollen hingegen in Augsburg den zweiten Sieg in Folge holen. Der FCK will seine Flaute in Braunschweig beenden. Das alles gibt'S in SWR-1-Stadion am Samstag von 14 - 18 Uhr.

Sendung am Sa , 15.2.2020 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg