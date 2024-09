VfB Stuttgart II schlägt FC Ingolstadt nach starker erster Hälfte

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart II hat seinen zweiten Saison-Sieg in der 3. Liga gefeiert. Die Schwaben schlugen den FC Ingolstadt in Großaspach knapp.

Der VfB Stuttgart II hat den FC Ingolstadt am fünften Spieltag der Saison in der 3. Liga mit 3:2 (3:1) besiegt. Für die VfB-Reserve trafen Leonard Münst (9. Spielminute), Frederik Schumann (19.) und Wahid Faghir (43.). Für Spannung sorgten auch die beiden Tore der Gäste. Diese erzielten Simon Lorenz (29.) und Ryan Malone (62.). Durch die drei Punkte rückt der VfB II auf den siebten Tabellenplatz vor, der FC Ingolstadt steht nun auf dem elften Platz.

Stuttgart trifft dreifach in der ersten Hälfte

In der heimischen Arena in Großaspach traf der VfB II in einer spektakulären ersten Hälfte drei Mal. Leonard Münst eröffnete bereits nach neun Spielminuten den Tor-Reigen, als er mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 1:0 für die Hausherren stellte. Nur etwa zehn Minuten später erhöhte Frederik Schumann mit einem wuchtigen Schuss (19.). Der Anschlusstreffer der Gäste durch Simon Lorenz (30.) und ein Elfmeter-Tor von VfB-Stürmer Wahid Faghir zum 3:1 (43.) komplettierten die erste Hälfte.

Die zweite Hälfte begann unspektakulär. Stuttgart verwaltete die Führung vorerst stark, doch nach einer Stunde traf der FCI zum Anschluss. Ingolstadt-Verteidiger Ryan Malone köpfte eine Flanke aufs Stuttgarter Tor. Abgefälscht vom VfB-Mittelfeldmann Lukas Laupheimer landete der Ball im Netz des Tores von Keeper Dennis Seimen (62.). Das 3:2 machte die Schlussphase nochmal spannend, die VfB-Reserve schaffte es aber durch eine geschlossene Leistung in der Verteidigung, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Der VfB Stuttgart II, trainiert von Markus Fiedler, ist als nächstes bei Energie Cottbus gefordert (21.9., 14:00 Uhr). Der FCI mit Trainerin Sabrina Wittmann empfängt zeitgleich Rot-Weiss Essen.