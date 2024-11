3. Liga live: SV Sandhausen im Top-Spiel gegen Dynamo Dresden

Der Zweite gegen den Dritten. Wenn der SV Sandhausen am Samstag Dynamo Dresden empfängt, dann ist das die Spitzenpartie in der 3. Liga. SWR Sport überträgt das Duell live.

Eines ist garantiert. Die Kulisse wird stimmen, wenn die Kurpfälzer am Samstag (14:00 Uhr) die Sachsen am Hardtwald zu Gast haben. Der Traditionsverein aus Dresden bringt in der Regel eine große Zahl an Fans mit, wenn es auf Auswärtsreisen geht. Dazu kommen noch die besten Voraussetzungen beim Blick auf die Tabelle. Der SV Sandhausen ist nach dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen Tabellenzweiter, Dynamo steht als direkter Verfolger auf Rang drei. Wie überhaupt die Spitze der 3. Liga ganz eng beeinander liegt, die ersten fünf Teams der Liga sind nur einen einzigen Punkt voneinander getrennt.

Am Samstag, 30.11. können Sie hier das Spiel SV Sandhausen - Dynamo Dresden in voller Länge im Livestream verfolgen.

Aufsteigende Form beim SVS

Das heißt auch: Mit einem Sieg in Sandhausen könnten die Gäste am SVS vorbeiziehen. Doch soweit will es die Sandhäuser Mannschaft um Trainer Sreto Ristic nicht kommen lassen. Mit dem deutlichen 4:0 gegen Alemannia Aachen und dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen hat sich Sandhausen zuletzt wieder stabilisiert und in der Spitzengruppe der 3. Liga festgesetzt. Aber auch der Traditionsverein aus Dresden blieb in den vergangenen vier Spielen unter dem früheren Freiburger Trainer Thomas Stamm ungeschlagen und will diese Serie auch am Sandhäuser Hardtwald fortsetzen.

Für Sreto Ristic ist Dynamo Dresden eine, wenn nicht die "Top-Mannschaft der Liga". Aber man sehe auch, dass Dresden es nicht jede Woche schaffe, "den Gegner aus dem Stadion zu schießen". Es gehe für sein Team darum, "über 90 Minuten am Limit zu spielen" und so gegen den starken Gegner zu punkten.

Gerd Dais und Jürgen Machmeier im Gespräch mit SWR Sport

SWR Sport zeigt die Partie SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden live im TV, auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball" und auf swr.de/sport. In der Halbzeitpause sprechen wir mit unserem Experten Gerd Dais, dem früheren Zweitliga-Aufstiegstrainer des SVS von 2012, und mit Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier. Wir blicken außerdem zurück auf das Freitagsspiel in der Zweiten Liga zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern.