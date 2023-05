Allianz MTV Stuttgart geht mit Rückenwind ins vierte Finalspiel

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart können am Samstag den Gewinn der Deutschen Meisterschaft perfekt machen. In Potsdam wird auch Chefcoach Tore Aleksandersen mit dabei sein.

Der Sieg gegen den SC Potsdam am Mittwochabend sorgte für glänzende Augen in der mit 2.251 Zuschauern ausverkauften Arena. Die Stuttgarter Fans waren völlig aus dem Häuschen, die Spielerinnen staunten über ihre eigene Leistung im dritten Spiel der Finalserie. Es gelang fast alles: druckvolle Aufschläge, sehr gute Blockarbeit und variable Angriffe über die gut aufgelegte Britt Bongaerts. Zudem lieferte erneut Krystal Rivers stark ab mit ihren sprunggewaltigen Angriffen und ihrem großen Schlag-Repertoire (mit 19 Punkten Topscorerin des Spiels.).

Viertes Spiel steigt in Potsdam

"Wir müssen genau dasselbe am Samstag nochmal machen. Und dann holen wir uns hoffentlich die Meisterschaft", sagte Marie Schölzel nach dem Sieg im Gespräch mit SWR Sport. Das Selbstvertrauen könnte nach dem dritten Finalspiel kaum größer sein. Doch wie nimmt man diesen Schwung mit ins vierte Duell, das in Potsdam steigt? "Ich glaube, der nimmt sich relativ von alleine mit", so Mittelblockerin Schölzel.

Aber: Im zweiten Spiel in Potsdam zeigte Stuttgart nicht die optimale Leistung und verlor das Spiel mit 1:3. Zum vierten Finalspiel (Samstag, 17:00 Uhr) werden in Potsdam mehr als 2.000 Menschen in der Halle erwartet, darunter mindestens 70 Fans aus Stuttgart.

Trainer Tore Aleksandersen reist mit nach Potsdam

Der durch seine Krebserkrankung und die damit verbundenen Behandlungen geschwächte Cheftrainer Tore Aleksandersen, der im zweiten Finalspiel in Potsdam nicht vor Ort war, kommt dieses Mal mit. Er wird dabei voraussichtlich, wie in den vergangenen Wochen, nicht an der Seitenlinie coachen. Das übernimmt wie schon zuletzt Co-Trainer Faruk Feray. Das Stuttgarter Team wird die Nacht nach dem vierten Finalspiel auf jeden Fall in Potsdam verbringen, die Rückkehr nach Stuttgart erfolgt dann am Sonntag.