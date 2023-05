Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben Spiel drei der Best-of-Five-Serie im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen.

Früh ins Spiel kommen, das sei die Devise für die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart im dritten Spiel der Finalserie gegen den SC Potsdam, hatte MTV-Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema nach der Niederlage in Spiel zwei erklärt. Und diese Vorgabe setzten die Stuttgarterinnen am Mittwochabend auch direkt um. In einer weitgehend ausgeglichenen Anfangsphase leisteten sich die Schwäbinnen keine Unsicherheiten und schafften es nach rund 20 Minuten erste Akzente zu setzen. Eline Timmermanns Punkt zum 16:14 folgte rasch das 17:14 für Allianz MTV Stuttgart.

Die Gastgeberinnen schickten sich an im ersten Satz davonzuziehen. Abermals Eline Timmermann erzielte das 20:16 zur Vier-Punkte-Führung. Ein Vorsprung, den die Stuttgarterinnen nicht mehr hergaben. Mit 25:18 ging der erste Satz an den MTV.

Allianz MTV Stuttgart auch in Satz zwei hochkonzentriert

Auch im zweiten Satz präsentierten sich die Schwäbinnen von Beginn an konzentriert. Die starke Krystal Rivers sorgte für den ersten Punkt für Stuttgart. In der Folge blieben die Gastgeberinnen am Drücker, kontrollierten die Ballwechsel und lagen bald mit sieben Punkten in Führung. Simone Lee erhöhte per Block zum 12:5. Potsdam gab sich jedoch nicht auf, schaffte es noch einmal auf drei Punkte heranzukommen (16:13), doch die MTV-Volleyballerinnen ließen sich den Satzgewinn nicht mehr nehmen. Mit 25:16 holten sich die Stuttgarterinnen auch den zweiten Satz.

Stuttgart macht den Deckel drauf

Beflügelt von der deutlichen Überlegenheit in den ersten beiden Sätzen startete der Allianz MTV Stuttgart auch in den dritten Satz mit reichlich Selbstvertrauen. Beim Stand von 17:9 sahen die Stuttgarterinnen schon wie der sichere Sieger aus. Potsdam legte zwar noch einmal zu und versuchte den Rückstand zu schließen, doch das Spielglück blieb auf Seiten der Gastgeberinnen. Am Ende siegte Stuttgart souverän mit 25:14 und holte sich mit 3:0 den Sieg im dritten Finalspiel.

Damit steht es in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft 2:1 für den Allianz MTV Stuttgart. Damit fehlt den Stuttgarterinnen lediglich noch ein Sieg für den Titelgewinn. Das vierte Spiel findet am Samstag, 13. Mai um 17 Uhr in Potsdam statt.