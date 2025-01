Missbrauchsvorwürfe im Turnen: DTB schaltet Kanzlei ein

per Mail teilen

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfen über Fehlverhalten am Bundesstützpunkt in Stuttgart beschlossen, eine Frankfurter Kanzlei mit der Untersuchung der Vorwürfe zu beauftragen.

"Ziel der unabhängigen anwaltlichen Untersuchung ist zum einen, die einzelnen Vorwürfe zu untersuchen. Zum anderen sollen die Vorkommnisse mit Blick auf mögliche organisatorische und systemische Mängel betrachtet werden", hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Die Untersuchung durch die Kanzlei soll umgehend beginnen und schnellstmöglich abgeschlossen werden.

DTB will unabhängigen Expertenrat einsetzen

Darüber hinaus hat das Präsidium des DTB beschlossen, einen unabhängigen Expertenrat einzusetzen. Dieser soll im Anschluss an die anwaltliche Untersuchung die Trainingsmethoden und den Umgang mit den Turnerinnen sowie die diesbezüglichen strukturellen Rahmenbedingungen aufarbeiten. Der Expertenrat soll das Präsidium und den Vorstand des DTB auch zu etwaigen erforderlichen organisatorischen Verbesserungsmaßnahmen beraten.

Das Gremium soll dabei auch die weiter zurückliegende Vergangenheit in den Blick nehmen. Ziel ist es, aus den vielfältigen Beschreibungen möglicher Missstände beim Umgang mit den Turnerinnen Verbesserungen der Rahmenbedingungen durch konkrete Empfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Das Gremium soll interdisziplinär besetzt werden, um Expertise aus verschiedenen Bereichen auch über den Sport hinaus einfließen zu lassen. Dabei ist auch die Einbindung einer Betroffenenvertretung vorgesehen.

Bereits vor etwas mehr als einer Woche hatte der DTB durch seinen Vorstandsvorsitzenden Kalle Zinnkann gegenüber SWR Sport angegeben, dass eine rasche und lückenlose Aufklärung der Vorwürfe zeitnah erfolgen solle.

Zahlreiche Turnerinnen hatten Misstände öffentlich gemacht

Ende Dezember vorigen Jahres hatten zahlreiche Turnerinnen mit den früheren Auswahl-Athletinnen Tabea Alt und Michelle Timm an der Spitze Missstände am Stuttgarter Bundesstützpunkt öffentlich gemacht. Angeprangert wurde unter anderem "systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch". In der Folge hatte der DTB gemeinsam mit dem Schwäbischen Turnerbund (STB) eine Aufklärung angekündigt.