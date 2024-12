per Mail teilen

50 Artisten aus sechs Ländern zeigen bei der Gymmotion 2024 eine Kombination aus Akrobatik und Unterhaltung. Am Sonntagabend machte die Tour Halt in Koblenz.

Der zweimalige Trampolinweltmeister und Olympia-Teilnehmer Fabian Vogel (Bad Kreuznach) ist einer der Stars der Gymmotion Tour 2024. Mit Anja Kosan (Berlin) und Emilia Wickert (Ulm) sind noch zwei weitere Athletinnen, die für den Deutschen Turnerbund bei den olympischen Spielen in Paris dabei waren, Teil der Show.

Gemeinsam mit internationalen Spitzensportlern, wie der japanischen Gruppe Kokushikan, begeisterten sie am Sonntagabend mehr als 2.500 Zuschauer in der Koblenzer Arena am Oberwerth.