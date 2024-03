In Topform, aber Rekord verpasst: Leo Neugebauer siegt in Austin

Deutschlands bester Zehnkämpfer zeigt in seiner Wahlheimat eine starke Leistung. Er gewinnt mit deutlichem Vorsprung.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat sich gut vier Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in blendender Form präsentiert. Der 23-Jährige gewann bei den "Clyde Littlefield Texas Relays" in seiner Wahlheimat Austin mit klarem Vorsprung und 8.708 Punkten.

Damit siegte er klar vor Lee Walburn mit 7.694 Punkten, verpasste aber die Verbesserung des deutschen Rekordes. Diesen hatte Neugebauer im Juni 2023 mit 8.836 Punkten aufgestellt. Trotz einer persönlichen Bestleistung im Speerwerfen (58,99 m) fiel der Zehnkämpfer aber hinter seine Topleistungen von 2023 zurück. Zum Auftakt am Mittwoch hatte Neugebauer bereits eine persönliche Bestleistung mit der Kugel aufgestellt (17,26 m). Bei der WM in Budapest im Vorjahr hatte Neugebauer als Halbzeitführender am Ende den fünften Rang belegt. Beim Wettkampf in der deutschen Nacht zum Karfreitag passierte ihm das nicht.

Neugebauer als Medaillenhoffnung bei Olympia in Paris

Neugebauer hat von dem WM-Auftritt gelernt und gehört im Zehnkampf zu den größten deutschen Leichtathletik-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Bei den Europameisterschaften Anfang Juni in Rom wird er nicht starten.

Zuletzt hatte der für den VfB Stuttgart startende Leichtathlet mit einem Hallenrekord im Siebenkampf aufhorchen lassen. Bei den College-Meisterschaften in Boston verbesserte er die mehr als zwei Jahrzehnte alte nationale Hallen-Bestmarke von Frank Busemann um 56 Punkte auf 6.347 Zähler.