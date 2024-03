Leo Neugebauer: "Olympia steht für mich über allem"

Nach seinem nächsten deutschen Rekord legt Leo Neugebauer jetzt richtig los. Bei seinem ersten Zehnkampf des Jahres will er Schwung für Olympia aufnehmen.

Der ganz große Olympia-Traum beginnt für Leo Neugebauer im eigenen "Wohnzimmer". Im Mike-Myers-Stadium in Austin schuftet der Leichtathletik-Hoffnungsträger jeden Tag für die Medaille in Paris. Hier kennt der Zehnkämpfer des VfB Stuttgart jeden Startblock, jeden Absprungbalken, jede Kugel. Und hier nimmt Neugebauer ab Mittwoch endgültig Schwung auf für Olympia. "Der Wettkampf findet auf meinem Homeground statt, ich mag das sehr. Viele Zuschauer werden da sein", sagte Neugebauer vor seinem ersten Zehnkampf des Jahres bei den Texas Relays.

Leo Neugebauers Formkurve zeigt nach oben

"Also ich freue mich da schon mega drauf, muss ich sagen. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und ich fühle mich absolut top", so Neugebauer weiter. Was möglich ist, wenn er absolut top drauf ist, hat der 23-Jährige erst vor gut zwei Wochen gezeigt. Mit 6.347 Punkten brach er den deutschen Hallen-Rekord im Siebenkampf von Frank Busemann, Neugebauer hält damit nun beide deutschen Bestmarken im Mehrkampf. Doch der College-Student will mehr.

Olympia ist die größte Bühne überhaupt.

"Olympia steht für mich über allem, weil da die besten Leute auf der ganzen Welt zusammenkommen und es findet nur alle vier Jahre statt. Also bekommt man nicht sehr häufig die Möglichkeit, dort mitzumachen", sagte Neugebauer. Er will gleich bei seinem Olympia-Debüt zeigen, was er drauf hat. Was er als WM-Fünfter in Budapest verpasste, hofft Neugebauer in Paris nachzuholen: "Mein Traum wäre es, dort eine Medaille zu gewinnen. Das wäre sehr cool.

Mit seinen 8.836 Punkten aus dem Vorjahr hat Neugebauer sein Olympia-Ticket quasi sicher, nun gilt es, die erste Duftmarke zu setzen. Eine genaue Punktzahl hat er dabei noch nicht im Kopf, für den Wirtschafts-Studenten steht vor rund 20.000 Fans erst einmal die Qualifikation für die College-Meisterschaften Anfang Juni im Vordergrund. "Das wird kein großes Problem sein", sagte der Athlet des VfB Stuttgart. In rund einem Monat hat er auch seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche, spätestens danach zählt dann nur noch Olympia. Und vielleicht knackt Neugebauer irgendwann ja auch als erster Deutscher eine magische Punkte-Marke.

Knackt Leo Neugebauer die 9.000 Punkte-Marke?

"Ich werde versuchen, immer mein Bestes zu geben, in den zehn Disziplinen mein Maximum abzurufen", sagte der Zehnkämpfer. "Es kann sein, dass da mal die 9.000 Punkte rauskommen, aber mein Fokus liegt einfach nur darauf, an mir selbst zu arbeiten und sicher zu gehen, dass ich immer ein bisschen besser werde." Dafür schuftet er jeden Tag in seinem "Wohnzimmer".