Nach einem überragenden Halbfinale stehen die Titelverteidiger aus Schwäbisch Hall wieder im Finale um die deutsche Football-Meisterschaft. Der Trainer ist stolz auf sein Team.

Um kurz nach 12 Uhr ging es am Freitag für die Schwäbisch Hall Unicorns mit dem Mannschaftsbus Richtung Essen. Dort steht am Samstag das Meisterschafts-Endspiel in der German Football League (GFL) an. Zum elften Mal seit 2011 stehen die Schwäbisch Hall Unicorns im sogenannten German Bowl. Nur 2013 erreichten sie das Endspiel nicht (2020 wurde wegen der Corona-Pandemie kein German Bowl ausgetragen). Für die Unicorns könnte es die sechste Meisterschaft werden.

Gegner in diesem Jahr sind die Potsdam Royals. Damit kommt es zur Wiederauflage des Vorjahres-Finales. Und auch wenn die Unicorns Titelverteidiger sind, sei es für die noch junge Mannschaft schon ein großer Erfolg überhaupt im Finale zu stehen, so Head Coach Christian Rothe.

Alles neu bei den Schwäbisch Hall Unicorns

Denn zu Beginn dieser Saison stand quasi ein fast komplett neues, junges Team auf dem Platz. Auch im Trainerstab hatte sich einiges verändert, der ehemalige Positionstrainer Christian Rothe ist in dieser Saison der Head Coach. Er ist begeistert von der Leistung, die sein Team in dieser Saison gezeigt hat. Auch die Spieler seien mächtig überwältigt vom Finaleinzug.

"Natürlich ist eine Aufregung dabei, es ist immer etwas Besonders. Als Spieler arbeitet man immer darauf hin, ins Finale zu kommen, deswegen freuen wir uns jedes Jahr aufs neue drauf", sagte Moritz Schreiber im Gespräch mit SWR Sport. Der 27-Jährige ist seit 2006 für die Unicorns aktiv und spielt seit 2014 in der ersten Mannschaft. Für Schreiber ist der langfristige Erfolg kein Zufall. "Das Erfolgsrezept liegt in der Organisation. Wir haben super Coaches, der Vorstand steht hinter uns, das Teamgefühl untereinander ist jedes Jahr super."

Defensive Coordinator Freckmann vertraut in "die Jungs"

Zum Team der Coaches gehört Markus "Mike" Freckmann. Für den Defensive Coordinator ist es eine Final-Premiere. "Für mich ist es das erste Mal, von daher ist es für mich schon ein bisschen Aufregung", sagte Freckmann. "Aber ich weiß was die Jungs können, und das nimmt mir die Aufregung ganz gut."

Freckmann hofft bei seiner Premiere direkt auf den Titel. "Wir haben über die Saison gezeigt, dass wir es verdienen, in einem Finale zu stehen. Und haben auch alle Chancen, das Finale zu gewinnen."

Rothe sieht Potsdam als Favorit im German Bowl

Auch, wenn die Unicorns als Titelverteidiger in dieses Finalspiel gehen, so sieht Head Coach Rothe doch Potsdam als den Favoriten. In den sogenannten Interconference Spielen stand man sich schon einmal gegenüber in dieser Saison. Sieger damals: Potsdam. Und das Team habe sich noch einmal gesteigert seither. Doch auch die Unicorns hätten, so Rothe, eine beachtliche Entwicklung hingelegt, die sie immerhin bis ins Finale gebracht hat.

Jetzt heißt es: einen kühlen Kopf bewahren. Denn so ein Bowl sei immer auch eine hohe mentale Herausforderung, erklärt der Head Coach. Er erwarte ein spannendes und enges Spiel. Das Finale findet auf neutralem Boden in Essen statt, Kick Off, also Anpfiff, ist um 17 Uhr.

Empfang in Schwäbisch Hall am Montag - komme was wolle

Und ganz egal, ob es der sechste Titel für die Unicorns wird oder doch nur Platz zwei - mit der Leistung in der Saison kann das Team zufrieden sein. Und auch die Fans werden nicht zu kurz kommen, denn egal wie das Finale ausgeht: Am Montag ab 18 Uhr werden die Unicorns am Haller Rathaus entweder den Titel feiern oder sich von den Fans aus der Saison verabschieden.