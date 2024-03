Adler Mannheim zerlegen die Nürnberg Ice Tigers

per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben sich für das Viertelfinale der DEL-Playoffs qualifiziert. Nach dem zweiten Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers wartet nun ein alter Rivale.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel haben die Adler Mannheim die Playoff-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen und sind ins Viertelfinale der DEL-Playoffs eingezogen. Bei dem 6:3-Sieg am Dienstagabend war vor allem das gute Penalty-Killing ausschlaggebend für den letztlich souveränen Sieg.

Nach dem hitzigen Duell am Sonntag war auch das zweite Spiel der Playoff-Serie zwischen den Adlern Mannheim und den Nürnberg Ice Tigers von vielen kleinen Nickeligkeiten, Scharmützeln und Strafzeiten geprägt. Allerdings waren die Adler noch nicht ganz im Spiel, da mussten sie schon einem Rückstand hinterherlaufen. Torhüter Arno Tiefensee verdaddelte den Puck an der Bande und musste dann zuschauen, wie Evan Barratt nach nur 29 Sekunden zur Nürnberger Führung einschoss. Doch die Mannheimer kämpften sich zurück und ermöglichten es Leon Gawanke, den verdienten Ausgleich in Überzahl zu erzielen (18.).

Adler Mannheim nach doppelter Unterzahl zur Stelle

Zu Beginn des zweiten Drittels mussten die Adler Mannheim eine 3-gegen-5-Unterzahl überstehen. Im Gegenzug nutzten die Adler ihr zweites Powerplay für ihren zweiten Treffer: Ryan MacInnis drückte den Puck über die Linie (29.). Und bevor die Pausen-Sirene zum zweiten Mal dröhnte, war Tyler Gaudet mit dem 3:1 zur Stelle. (37.). Auch diesem Tor war eine kurz zuvor überstandene Unterzahl vorausgegangen.

Im letzten Drittel erhöhte Nürnberg den Druck und Torhüter Arno Tiefensee bekam gleich mehrmals die Gelegenheit, seinen Fehler aus dem ersten Drittel wiedergutzumachen. Beim Nürnberger Anschlusstreffer des ehemaligen Bietigheimer Kapitäns Constantin Braun (48.) war er jedoch machtlos. Doch nur 27 Sekunden später traf Jordan Szwarz zum 4:2. Zwar gelang Nürnberg durch Danjo Leonhardt noch einmal der Anschlusstreffer (57.). Doch nur wenige Sekunden später trafen David Wolf (59.) und Daniel Fischbuch (60.) zum 6:3-Endstand und schossen die Adler Mannheim ins Viertelfinale. Dort muss das Team von Trainer Dallas Eakins ab Sonntag, 17. März, in der Best-of-seven-Serie gegen die Eisbären Berlin antreten.