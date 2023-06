Überraschungsmannschaft der BBL-Playoffs: Warum ist Ulm so stark?

Die Basketballer von ratiopharm Ulm stehen im Finale der Basketball-Bundesliga. Was sind die Gründe für den Erfolg der Schwaben?

ratiopharm Ulm ist die Überraschungsmannschaft in den diesjährigen Playoffs der Basketball-Bundesliga (BBL). Nach dem 3:1-Viertelfinal-Erfolg über Meister Alba Berlin haben die Schwaben nun auch Pokalsieger Bayern München bezwungen. Berlin und München sind nicht nur die beiden deutschen Euroleague-Teilnehmer, sondern auch die deutschen Meister der vergangenen fünf Spielzeiten. Die meisten Expertinnen und Experten hätten vor der Saison wohl auf einer Finale dieser Mannschaften getippt.

ratiopharm Ulm: Großer Umbruch im Sommer 2022

Dass die Ulmer nun Berlin und München rausgeworfen haben und damit im Finale der BBL-Playoffs stehen, ist durchaus beachtlich. Denn erst im vergangenen Sommer gab es an der Donau einen großen Umbruch. Auf den langjährigen Erfolgscoach Jaka Lakovic folgte mit Anton Gavel ein Trainer, der vorher noch nie in der BBL gecoacht hatte. Als Spieler stand Gavel für Erfolg und einen hohen Basketball-IQ. Als Trainer beschränkte sich seine Erfahrung auf Jugendteams und die Drittliga-Mannschaft der Ulmer.

Auch im Kader gab es Veränderungen. Die Leistungsträger der vergangenen Saison verließen den Verein und Urgestein Per Günther beendete seine Karriere. Als Neuzugänge kamen unter anderem das erst 18-jährige spanische Talent Juan Nunez und der brasilianische Nationalspieler Yago dos Santos, der bis dahin in nur Südamerika gespielt hatte.

Als "Wundertüte" der BBL in die Saison gestartet

Vielversprechende Neuzugänge ohne BBL-Erfahrung und ein Rookie-Headcoach mit gutem Ruf. Der Mannschaft wurde zwar großes Potenzial zugeschrieben, doch es war unklar, wie sie schnell sie es auf das Parkett bringen würde. Kurz: Ulm galt als Wundertüte in der Basketball-Bundesliga.

Anton Gavel (r.) hat im Sommer 2022 den Cheftrainerposten bei ratiopharm Ulm übernommen. An seiner Seite ist Assistenztrainer Tyron McCoy, der diesen Posten seit 2018 inne hat. IMAGO kolbert-press

In diese Saison ist das junge Team mit jungem Coach dann denkbar schlecht gestartet. Im Pokal flogen die Schwaben in der ersten Runde raus, in der Liga gingen die ersten vier Partien verloren. In Ulm blieb man gelassen. "Wir nehmen uns immer vor, dass wir uns während der Saison weiterentwickeln", sagt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath im Podcast "Abteilung Basketball" und ergänzt "deshalb nehmen wir auch gerne eine jüngere Mannschaft".

NBA-erfahrene Nachverpflichtungen komplettieren den Kader

Diese junge Mannschaft wurde während der laufenden Saison jedoch noch entscheidend verstärkt. Mit dem US-Amerikaner Brandon Paul und dem Brasilianer Bruno Caboclo verpflichtete Leibenath zwei Spieler mit NBA-Erfahrung nach. Beide stellten sich als Glücksgriffe heraus. Am Ende der regulären Saison lag Ulm schließlich auf Rang 7, qualifizierte sich mit 18 Siegen aus 34 Spielen recht knapp für die Playoffs.

Brandon Paul wurde im Dezember von Ulm nachverpflichtet. In der Saison 2017/2018 kam der US-Amerikaner zu insgesamt 65 Einsätzen in der NBA für die San Antonio Spurs. IMAGO Nordphoto

Dass Ulm in den Playoffs nun derart überzeugt, hat mehrere Gründe. Wichtige Neuzugänge aus dem vergangenen Sommer, wie die Aufbauspieler Nunez und dos Santos, haben ihre Anfangsschwierigkeiten überwunden und überzeugen auf ganzer Linie. Sportdirektor Leibenath hatte dies erwartet: "Ich war mir sicher, dass die beiden im Laufe der Saison noch richtig überraschen werden, und das haben sie getan."

Die Gründe des Erfolgs

Auch die Nachverpflichtungen schlugen voll ein und haben sich wunderbar in das Team integriert. Caboclo avanciert gerade zu einem der besten Centerspieler der BBL. Paul strahlt mit seiner Erfahrung viel Sicherheit aus, die dem jungen Team gut tut. Auch die deutschen Spieler füllen ihre Rollen gut aus. Karim Yallow verbesserte sich in dieser Saison nochmals deutlich und hat seit einigen Wochen eine sehr gute Form. Philipp Herkenhoff kommt nach langer Verletzungspause immer besser in Fahrt, war zum Beispiel im entscheidenden Spiel 4 gegen Berlin einer der Matchwinner.

Der brasilianische Nationalspieler Bruno Caboclo wurde von Ulm erst im Januar nachverpflichtet und entwickelte sich seitdem zu einem Schlüsselspieler. Zwischen 2014 und 2020 kam der Centerspieler auf insgesamt 107 Einsätze in der NBA. IMAGO Beautiful Sports

Und zu guter Letzt macht Anton Gavel in seiner ersten Saison als BBL-Trainer einen hervorragenden Job. "Er kann Leuten wirklich vorleben, was es heißt, erfolgreich zu sein oder wie man erfolgreich wird", lobt Leibenath seinen Trainer. Als Spieler habe Gavel vor allem für unglaublichen Ehrgeiz und Willen gestanden. "All das zeichnet ihn jetzt auch als Trainer aus", sagt Leibenath.

Ulm spielt seinen besten Basketball, wenn es darauf ankommt

Zusammengefasst ernten die Ulmer nun die Früchte ihrer hervorragenden Arbeit. Sportdirektor Leibenath hat offenbar einen Kader zusammengestellt, der gut zueinander passt. Trainer Anton Gavel hat diese junge Mannschaft über die Saison entwickelt. Ulm spielt jetzt, wo es darauf ankommt, seinen besten Basketball und hat sich nicht von Anfangsschwierigkeiten aus dem Oktober oder November aus der Ruhe bringen lassen.

BBL-Finale gegen die Baskets Bonn

Im Finale der BBL-Playoffs sind die Baskets Bonn nun der Gegner der Schwaben. Auch die Bonner überraschen in dieser Spielzeit, konnten im Gegensatz zu den Ulmern aber auch schon in der regulären Saison überzeugen. Neben dem sensationellen Sieg in der Basketball Champions League, gewannen die Rheinländer in der BBL 32 von 34 Spielen und sicherten sich in der Hauptrunde Tabellenplatz 1, der den Baskets Bonn in jeder Playoff-Runde Heimrecht verschafft.

So kommt es auch, dass die ersten beiden Finalspiele (Freitag und Sonntag) in Bonn stattfinden werden. Für das dritte Spiel in Ulm (14.06.) wurde indes ein neuer Rekord aufgestellt. Laut Verein gab es den "schnellsten Ausverkauf der Clubgeschichte". Genau eine Minute habe es gedauert, ehe die ratiopharm arena für das erste Finalheimspiel restlos ausverkauft war.