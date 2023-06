Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke träumt von Olympia

per Mail teilen

Nach der erfolgreichen EM 2023 freut sich Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke auf die Qualifikation für Olympia. SWR Sport stellt die 26-Jährige von den Rutronik Stars Keltern vor.

Dass die deutschen Basketball-Frauen am vergangenen Samstag Platz sechs bei der EM in Israel und Slowenien erreichen würden, hätte vorher keiner gedacht. Denn so weit kam die deutsche Mannschaft bisher noch nie. Der sechste Rang bei der EM ist aber nicht nur das beste Ergebnis überhaupt, sondern beschert den deutschen Frauen auch einen Qualifikations-Platz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Für Nationalspielerin Alexandra Wilke von den Rutronik Stars Keltern würde mit der Olympia-Teilnahme ein Traum in Erfüllung gehen. Doch wer ist die 1,75 Meter große Spielerin, die seit einem Jahr in Keltern bei Pforzheim spielt?

Nationalspielerin Wilke feiert Basketball-Meisterschaft mit Keltern

Alexandra Wilke ist eine, die Schwung in die Bude bringt. Als Aufbauspielerin gibt sie den Ton an, kennt ihr Team ganz genau und sagt während des Spieles an, welche Taktik gewählt wird.

2013/14 gelang der heute 26-Jährigen mit den ChemCats Chemnitz der Sprung in die Bundesliga. Dabei stand sie für ihr Team 18 Mal auf dem Platz. Danach folgten Stationen in Grünberg und Marburg. Im Sommer 2022 wechselte Wilke dann zu den Rutronik Stars Keltern und holte mit den Badnerinnen in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft.

Alex Wilke (Rutronik Stars Keltern) hat den Korb und ihre sportlichen Ziele fest im Blick. IMAGO IMAGO / Eckehard Schulz

Platz sechs bei der EM ermöglicht Olympia-Qualifikation

Neben ihrer erfolgreichen Saison in Keltern ist Wilke seit 2017 Nationalspielerin und hat zusammen mit der Nationalmannschaft bei der diesjährigen Europameisterschaft den sechsten Platz belegt. Diese Platzierung öffnete den Basketball-Frauen zum ersten Mal in der Geschichte die Tür zu Olympia. Das Qualifikationsturnier findet im Februar 2024 statt.

Für Alex Wilke würde mit der Olympia-Teilnahme ein Traum in Erfüllung gehen: "Seit unserer starken Leistung bei der EM hat sich mein Traum etwas verändert. Davor hätte ich mir nie träumen lassen, einmal um die Quali für Olympia zu spielen. Jetzt muss ich sagen, ist das auf jeden Fall mein größter Traum, in Paris für Deutschland aufzulaufen."

Erster Kindheitstraum bereits in Erfüllung gegangen

Groß geträumt hat Alex Wilke schon als Kind: "Ich weiß noch, dass ich früher immer in alle Freundschaftsbücher geschrieben habe, dass ich mal Basketball-Nationalspielerin werden möchte und ich bin jetzt immer noch sprachlos, dass dieser Traum bereits erfüllt wurde."

Zum Basketball kam sie eher durch Zufall, denn als Kind fand man Alex Wilke auch bei der Leichtathletik und im Judo. "Ich habe mich dann aber für Basketball entschieden, einfach weil es eine Mannschaftssportart ist. Und ja, dabei bin ich dann geblieben."

Dass sie in der kommenden Saison weiter in Keltern spielt, steht schon fest. Und falls sich Wilkes Traum verwirklicht, spielt dann in der Nähe von Pforzheim bald auch eine Olympiateilnehmerin.