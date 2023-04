Perfekte Serie: Basketballerinnen aus Keltern feiern Meisterschaft

Die Basketballerinnen von Rutronik Stars Keltern haben sich zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft gesichert – und ihren ersten Matchball in der Finalserie genutzt.

Als die Schlusssirene ertönte, gab es in der Sporthalle Birkenstraße in Hannover kein Halten mehr: Die Spielerinnen von Stern Keltern, die in den letzten Minuten des dritten Finalspiels gegen die TK Hannover Luchse auf der Bank hatten Platz nehmen müssen, stürmten aufs Feld, umarmten ihre Mitspielerinnen und feierten den Meistertitel in der DBBL. Die Sterne gewannen am Dienstag auch das dritte Finalspiel in der Serie Best-of-Five und sicherten sich mit dem 66:52 (28:29) in Hannover den dritten Meistertitel nach 2018 und 2021.

Nervöser Beginn der Sterne

Dabei war den Sternen im ersten Viertel die Nervosität zu Beginn des dritten Finalspiels durchaus anzumerken. Sie kamen nur schwer in die Partie, leisteten sich Fehler und so entschieden die Gastgeberinnen das erste Viertel mit 20:15 für sich. Im zweiten Viertel aber war von der anfänglichen Aufregung nichts mehr zu spüren, Keltern war jetzt deutlich besser im Spiel und so ging es beim Stand von 29:28 für die Sterne in die Kabine.

Nach der Halbzeit kamen sie dann mit deutlich mehr Zug zum Korb aus der Pause und spielten sich schnell einen Sechs-Punkte-Vorsprung heraus. Hannover war sichtlich überrascht und musste zudem der starken Anfangsphase Tribut zollen. Nachdem Keltern auch das dritte Viertel für sich entschieden hatte, ließ sich das Team den Erfolg in der Schlussphase nicht mehr nehmen.