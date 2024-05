Ludwigsburg gewinnt Overtime-Krimi gegen Bayern, Ulm verliert

per Mail teilen

Die Riesen Ludwigsburg gewinnen das erste Playoff-Spiel in der Overtime gegen den FC Bayern. Für die Ulmer Basketballer starten die Playoffs hingegen mit einem Dämpfer daheim.

Die Basketballer aus Ludwigsburg haben in den Playoffs der Basketball Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Ludwigsburger siegten mit 102:98 (90:90, 43:40) in der Overtime. Der Hauptrundenachte aus Ludwigsburg spielte sich im letzten Abschnitt in einen Rausch.

Schnell war eine Zehn-Punkte-Führung der Münchner dahin, Ludwigsburgs Silas Nelson verwandelte allein im vierten Viertel fünf Dreier. Insgesamt kam der Point Guard der Gäste auf 33 Zähler. Weltmeister Andreas Obst rettete den Sieger der regulären Saison von der Dreierlinie per Buzzer Beater noch in die Verlängerung, in der die Riesen die besseren Nerven hatten.

Das nächste Duell findet am Montag (17:00 Uhr) erneut in München statt. Für Ludwigsburg, das sich erst noch im Play-in-Turnier für die Play-offs qualifizieren musste, wird es das fünfte Spiel in neun Tagen.

Ulm verliert zuhause gegen Würzburg

Der deutsche Meister ratiopharm Ulm hingegen hat zum Auftakt der Playoffs in der Basketball-Bundesliga eine Heimniederlage kassiert. Im ersten Viertelfinalspiel am Samstagabend unterlag der Club aus dem Südwesten gegen die Würzburg Baskets verdient mit 65:78 (38:40). Otis Livingston II, wertvollster Profi der BBL-Hauptrunde, war mit 22 Punkten bester Werfer der stark aufspielenden Gäste.

Am Montag (19:00 Uhr) steht das zweite Spiel an, am Mittwoch (20:30) das dritte. Ulm hatte die Hauptrunde als Vierter beendet, Würzburg einen Rang dahinter. Dem angemessen verlief das erste Viertel ausgeglichen. Allerdings hatten die Bayern leichte Vorteile. Und das zog sich durch die Partie. Im dritten Abschnitt glich der Meister zwar zum 56:56 aus. Doch der starke Hauptrunden-MVP Livingston war maßgeblich an der wiederhergestellten Führung der Würzburger beteiligt.