Jürgen Kramny – Trainer mit Bundesligaerfahrung beim TuS Mechtersheim

per Mail teilen

Ex-Profi Jürgen Kramny trainiert seit dieser Saison den Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim in der Pfalz. Der frühere Spieler des VfB Stuttgart und von Mainz 05 ist sich nicht zu schade, sein Wissen im Amateurbereich weiterzugeben.

Er führt Regie an der Seitenlinie, mit Gesten und Worten. Jürgen Kramny wirkt engagiert wie in einem Bundesligaspiel. Aber die Bühne ist ungewohnt. Statt 50.000 Fans sind es nur rund 300 im Schnitt bei den Spielen des TuS Mechtersheim. Oberliga eben, das spürt man an allen Ecken.

"Das ist hier nicht ein Zehn-Personen-Staff, sondern man ist schon oftmals alleine und hat viel zu regeln drumherum. Aber das macht es ja aus. Das ist der normale Fußball, das ist Amateurfußball und das wusste ich auch. Und dann legen wir die Hütchen wieder selbst hin und stellen die Passformen und Athletikteile selbst zusammen. Das ist das Leben im Sport und im Fußball. Und dann ist man auf jeden Fall wieder geerdet", beschreibt Kramny das Umfeld seines neuen Arbeitsplatzes.

Amateur-Flair mit besonderem Reiz

Die Kabinen, Funktionsräume und Tribünenplätze des Stadions an der Kirschenallee strahlen den Charme eines pfälzischen Dorfvereines aus. Luxus? Fehlanzeige! Flipchart mit Filzstift statt moderner Analyse-Programme. Es ist alles eine Nummer kleiner in der Ortsgemeinde Römerberg. Kramny kennt es als Profi auch ein paar Nummern größer. Lange war er für Mainz 05 unterwegs, erlebte bittere Niederlagen, den Aufstieg 2004, den Klassenerhalt.

Als Spieler und Trainer alle Höhen und Tiefen erlebt

Er hat wirklich alles mitgemacht. Als Spieler und auch als Trainer. Da führte sein Weg vom U19-Coach in Mainz bis zum Cheftrainer beim VfB Stuttgart 2015. Dauerhaften Erfolg hatte er dabei leider nicht. Zuletzt war Kramny wieder Trainer bei der U19 von Eintracht Frankfurt. Und jetzt steht der 52-Jährige vor einer besonderen Aufgabe in Mechtersheim.

"Wenn ich mit den Jungs um 18:30 Uhr trainiere, die arbeiten alle, und wenn ich da noch bis um elf eine Videoanalyse mache, da sagen die: 'Sag mal, seid ihr noch ganz sauber?' Also das sind Dinge, da muss man einfach Abstriche machen. Aber trotzdem wollen wir gemeinsam erfolgreich sein. Und dafür muss man schon ein bisschen was investieren", erklärt Kramny die Arbeitsbedingungen im Amateurbereich.

Klares Ziel mit Mechtersheim

Es wartet einiges an Arbeit auf den Ex-Profi - nach drei Spielen als verantwortlicher Trainer steht Mechtersheim in der Tabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar auf einem Abstiegsplatz. Das letzte Spiel gegen den SV Engers verlor das Team von Kramny mit 0:3.

"Wir waren wie so ein Boxer, der immer ins Leere boxt. Wir haben es versucht, gemacht und getan. Aber letztendlich kamen wir kaum zu Torchancen. Und junge Mannschaften haben immer Probleme wenn sie in Rückstand geraten. Da ist auf einmal die Kommunikation weg, da redet keiner mehr. Dann ist der Biss natürlich auch nicht mehr da. Wir haben uns ständig in Zweikämpfe verwickelt und da haben sich ein paar blutige Nasen geholt", beschreibt Kramny den Status Quo seines Teams.

Mit den Qualitäten eines Boxers will Jürgen Kramny mit der Tus Mechtersheim wieder einen Treffer landen. Das Ziel ist es, die Klasse zu halten - und dann vielleicht wieder größere Aufgaben in Angriff nehmen.