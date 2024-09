Tag des offenen Ateliers in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Dieses Wochenende hat sie wieder begonnen, die Aktion "Offene Ateliers". Künstler und Künstlerinnen öffnen an zwei Wochenenden ihre Türen. Und lassen sich auch beim Arbeiten zuschauen. Nächstes Wochenende können Interessierte also noch einmal bei 150 Künstlern und Künstlerinnen in Rheinland-Pfalz eine Werkschau vornehmen.