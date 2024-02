"Arrogant" und "unpräzise" - VfB Stuttgart ärgert sich über Unentschieden gegen Köln

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart musste sich gegen den 1. FC Köln mit einem Punkt begnügen. Ein Rückschlag im Kampf um die Champions League und zu wenig für die neuen Ambitionen der Schwaben.

"Wir sind ein bisschen arrogant aufgetreten", ärgerte sich Kapitän Waldemar Anton nach dem mageren 1:1 seines VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. "Wir sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gegangen, nicht mehr die Laufduelle mitgemacht. Und dann wird es auch gegen Köln schwer", sagte der 27-Jährige im Interview mit SWR Sport. "Wenn wir international spielen wollen, müssen wir das schleunigst abstellen."

VfB Stuttgart mit guten Chancen

Denn der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Teilnahme an der Champions League einen Dämpfer einstecken müssen. Dabei sah es für die Schwaben, die zuletzt vier Siege in Serie eingefahren haben, zunächst ganz gut aus: "In der ersten Halbzeit hätten wir schon 2:0 oder 3:0 führen müssen."

Stattdessen musste Stuttgart bis zur zweiten Halbzeit warten, um überhaupt in Führung zu gehen: Enzo Millot hatte Stuttgart nach einer zähen ersten Halbzeit zunächst nach einem schönen Spielzug in Führung gebracht (53.). Köln allerdings ließ sich nicht beeindrucken - Eric Martel stand nach einem Eckball auf Vorlage von Linton Maina richtig und nutzte die Chance zum Ausgleich (62.).

Dem VfB Stuttgart fehlte die Präzision

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nannte es eine "doofe Situation", weil der Ball nach mehreren Klärungsversuchen und Abprallern letztlich doch zum Torschützen durchrutschte. Für Hoeneß war das symptomatisch für den gesamten Stuttgarter Auftritt: "Es hat übers ganze Spiel die Präzision gefehlt. Deswegen haben wir auch nicht den nötigen Druck entwickeln können."

VfB Stuttgart noch immer auf einem Champions-League-Platz

Allerdings steht der VfB Stuttgart mit nun 47 Punkten noch immer auf Platz drei, der in der kommenden Saison für den Start in der Champions League berechtigen würde. Vergangene Saison haben die Schwaben noch gegen den Abstieg gespielt. Daher kann Hoeneß das Unentschieden trotz aller Unzufriedenheit einordnen: "Wir können nicht den Anspruch haben, hier jeden Gegner einfach wegzuhauen." Gegen den Drittletzten hatte der VfB Stuttgart dennoch deutlich mehr erwartet. Letztlich warKapitän Anton "einfach nur enttäuscht, dass wir heute nicht gewonnen haben".