Relegation gegen den HSV: VfB Stuttgart erwartet "hartes Stück Arbeit"

Der VfB Stuttgart bekommt es nach einem dramatischen Saisonfinale in der 2. Liga in der Relegation mit dem Hamburger SV zu tun. Es kommt zum Wiedersehen mit Ex-Coach Tim Walter.

Der VfB Stuttgart rechnet in den beiden Relegationsduellen mit dem Hamburger SV am Donnerstag sowie am 5. Juni mit stimmungsvollen Partien. "Duelle zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart gehören zu den traditionsreichen Duellen in der Bundesliga", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Sonntag im Gespräch mit SWR Sport.

"Der HSV hat eine andere Spielkultur als Heidenheim, Heidenheim wäre mehr über den Kampf, über die mannschaftliche Geschlossenheit gekommen. Es wird in jedem Fall ein hartes Stück Arbeit", so Wohlgemuth weiter.

Drama beim HSV, Jubel in Heidenheim

Der Hamburger SV hatte zuvor in einem dramatischen Saisonfinale der 2. Bundesliga knapp den direkten Aufstieg verpasst. Obwohl das Team mit 1:0 beim SV Sandhausen gewann, beendeten die Hanseaten die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Der 1. FC Heidenheim sicherte sich mit zwei Toren in der Nachspielzeit und einem 3:2 beim SSV Jahn Regensburg den direkten Aufstieg.

Der VfB trifft damit in zwei brisanten Partien auf den früheren Erstliga-Konkurrenten und seinen Ex-Trainer Tim Walter, der die Stuttgarter 2019 für rund ein halbes Jahr trainierte. Mit Sebastian Hoeneß als viertem Trainer dieser Spielzeit hatte der VfB Stuttgart am Samstag den möglichen direkten Bundesliga-Klassenerhalt mit einem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim verspielt.

VfB Stuttgart selbstsicher: "Haben es in der eigenen Hand"

Der Tabellen-16. der ersten Liga hat im Relegations-Hinspiel zunächst Heimrecht und tritt im Rückspiel auswärts beim HSV an. "Wir müssen positiv bleiben", hatte Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle bereits am Samstag gesagt: "Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand. Am Donnerstag und Montag haben wir zwei weitere Matchbälle."