Remis gegen Hoffenheim: VfB Stuttgart muss in die Relegation

Stuttgart hat den Nicht-Abstieg vorerst verpasst. Am 34. Spieltag spielten die Schwaben im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Remis. Damit muss der VfB in die Relegation.

Der VfB Stuttgart hat im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim den angestrebten Klassenerhalt nicht geschafft. Im baden-württembergischen Duell hieß es am Ende 1:1 (0:0). Ihlas Bebou (75. Minute) brachte die Gäste in Führung, Tiago Tomas (81.) glich für die Hausherren aus. Damit muss der VfB als Tabellen-16. in die Relegation gegen den Dritten der 2. Liga.

Der VfB Stuttgart hatte es gegen die TSG Hoffenheim in der eigenen Hand: Bei einem Sieg gegen die seit der Vorwoche geretteten Gäste bliebe die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf jeden Fall erstklassig - so die Ausgangspostion.

Die Hausherren gingen mit drei Neuen in das Spiel: Konstantinos Mavropanos, Borna Sosa und Chris Führich rückten für Dan-Axel Zagadou, Nikolas Nartey und Tiago Tomas in die erste Elf. Bei den Kraichgauern startete der frühere Stuttgarter Sebastian Rudy im Mittelfeld für Dennis Geiger, ansonsten baute Coach Pellegrino Matarazzo auf die Elf der Vorwoche.

Vagnoman mit der ersten Chance des Spiels

Die Schwaben begannen vor heimischem Publikum in der ausverkauften Arena mit mehr Ballbesitz und versuchten, sich früh in der Hälfte der Hoffenheimer festzusetzen. Die Kraichgauer indes präsentierten sich zunächst abwartend und auf Konter lauernd. Die erste Chance des Spiels hatte der VfB. Nach Pass von Wataru Endo kam Josha Vagnoman elf Meter vor dem Hoffenheimer Tor frei zum Abschluss (11. Minute), der Nationalspieler geriet bei seinem Schuss aber in leichte Rücklage und schoss über das Tor der TSG.

Stuttgart tut sich schwer

In der 18. Minute war es erneut Vagnoman, der die Hausherren in Front hätte bringen können. Wieder kam das Zuspiel von Endo, doch auch diesmal zielte der rechte Flügelspieler zu hoch. Von Hoffenheim kamen offensiv in dieser Phase nur sehr wenig Impulse. Aber auch der VfB ging trotz spielerischer Überlegenheit und knapp 60 Prozent Ballbesitz in der ersten halben Stunde nicht komplett ins Risiko. Stuttgart hatte zwar Abschlüsse, aber meist aus der zweiten Reihe und zu unpräzise. Ebenso verhielt es sich bei den zahlreichen Flanken der Schwaben, welche die Gäste immer wieder klären konnten.

Guirassy mit der Riesenchance

Hoffenheims erste gefährliche Offensivaktion gab es dann in der 39. Minute. Nach einem Konter über Andrej Kramaric und Ihlas Bebou wurde Christoph Baumgartner im letzten Moment von Stuttgarts Abwehrspieler Hiroki Ito beim Abschluss gestört. Im direkten Gegenzug wurde VfB-Toptorjäger Serhou Guirassy von Silas freigespielt und tauchte völlig frei vor TSG-Keeper Oliver Baumann auf, spitzelte den Ball aber am Tor vorbei (40.). Weitere Höhepunkte gab es in Durchgang eins nicht, es ging torlos in die Pause.

In den zweiten 45 Minuten gab es zunächst das gleiche Bild. Der VfB agierte feldüberlegen, scheute aber das letzte Risiko, so dass Hoffenheims Defensive nicht allzu sehr gefordert war. In der 53. Minute tankte sich Silas auf der rechten Seite mal stark bis vors Hoffenheimer Tor durch, wurde allerdings fünf Meter vorm TSG-Tor von John-Anthony Brooks gestört und so verpuffte der vielversprechende Angriff im letzten Moment.

Führich scheitert an TSG-Torwart Baumann

Stuttgart erhöhte jetzt den Druck, Hoffenheim verteidigte nur noch. In der 62. Minute wurde Führich von Silas vorm gegnerischen Tor freigespielt. Doch der Offensivspieler, letzte Woche beim 4:1 in Mainz noch Matchwinner für den VfB, scheiterte am stark reagierenden TSG-Keeper Baumann. Wenig später scheiterte der für Führich frisch eingewechselte Tomas ebenfalls an Baumann (68.), wenige Minuten später schoss der Portugiese knapp vorbei (73.).

Bebou schockt den VfB Stuttgart

Dann stellte Hoffenheim das Spiel komplett auf den Kopf: Mit der ersten richtigen Torchance gingen die Gäste in Führung. Nach einer Flanke von Angelino traf Bebou per Kopf zum 0:1 (75.).

Tomas mit dem schnellen Ausgleich

Stuttgart schüttelte sich kurz und antwortete prompt. Nach einem langen Ball von Endo glich Tomas mit einem platzierten Linksschuss aus (81.) Danach warfen die Hausherren alles nach vorne - aber hauptsächlich mit hohen Flanken in den gegnerischen Strafraum und deshalb ohne Ertrag. Letztlich blieb es beim 1:1. Zuwenig für den VfB, der damit nachsitzen muss und in der Relegation gegen den Dritten der 2. Liga spielen muss.