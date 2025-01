VfB Stuttgart holt Jacob Bruun Larsen aus Hoffenheim

per Mail teilen

Die Schwaben verleihen ihrem Kader in der Offensive eine weitere Option. Bruun Larsen und Trainer Sebastian Hoeneß kennen sich bereits.

Jacob Bruun Larsen verlässt knapp ein halbes Jahr vor Ablaufen seines Vertrags die TSG Hoffenheim und wechselt zum VfB Stuttgart. Das gaben die Klubs am Mittwoch bekannt. Bruun Larsen erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2027.

Nach Informationen von "Sky" zahlen die Stuttgarter eine Ablösesumme in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Demnach könnten noch Bonuszahlungen hinzukommen, außerdem soll im Kontrakt eine Weiterverkaufsbeteiligung verankert sein.

Bruun Larsen und VfB-Trainer Hoeneß kennen sich

Der 26-jährige Däne kam in dieser Bundesligasaison bislang zwölf Mal zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. VfB-Trainer Hoeneß und Bruun Larsen haben bereits bei der TSG Hoffenheim zusammengearbeitet. Und auch beim VfB Stuttgart hat der dänische Nationalspieler schon gespielt. In der Rückrunde 2017/18 war er an den VfB ausgeliehen.

"Als junger Spieler könnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und den Klub und seine außergewöhnlichen Fans kennenlernen", sagte Bruun Larsen in einer Vereinsmitteilung. "Umso mehr freue ich mich, erneut für den VfB auflaufen zu dürfen."