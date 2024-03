VfB Stuttgart: Mit Serhou Guirassy in die Champions League?

Der Erfolg des VfB Stuttgart wirft ganz neue Fragen auf: Schafft der VfB die Champions League? Bleibt Serhou Guirassy? Wer geht zur EM? SWR Sportreporter Jens Ottmann antwortet.

Seit 25 Jahren verfolgt Jens Ottmann den VfB Stuttgart als Mannschaftsreporter. Der SWR Sport-Mann hat Meisterschaften und Abstiege miterlebt. Und er kennt die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum VfB Stuttgart:

Schafft es der VfB in die Champions League?

Ehrlich gesagt warte ich seit Wochen auf einen Einbruch der Mannschaft. Sie hat so viele tolle Spiele gemacht, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie es so lange und so konstant halten können. Allerdings wurden auch schwächere Spiele gewonnen wie zum Beispiel beim 2:1 in Darmstadt. Das Unentschieden zuhause gegen Köln hat mich dann wieder skeptisch gemacht. Aber nach dem Sieg in Wolfsburg bin ich mir sicher, dass es für die Champions League reicht. Wer solche Spiele gewinnt, ist reif genug. Sie müssen zwar noch nach Dortmund und Leverkusen, am vorletzten Spieltag kommen noch die Bayern. Aber selbst in diesen Spielen traue ich dem VfB Punkte zu.

Was macht Sebastian Hoeneß so erfolgreich?

Ich habe Sebastian Hoeneß als Trainer bei der TSG Hoffenheim kennengelernt. Er hat damals schon einen guten Job gemacht, aber irgendwas fehlte ihm noch. Er wirkte auf mich noch ein wenig unsicher, noch nicht von seinem Tun überzeugt. Seine Interviews waren noch ein bisschen ängstlich. Ist ja auch kein Wunder, es war sein erstes Bundesliga-Jahr. Als er nach Stuttgart kam, war plötzlich alles anders. Er war viel selbstbewusster, stärker, klarer. Sein ganzes Auftreten hatte sich geändert. Er hatte seine Erfahrungen gemacht, nicht nur mit den Medien, sondern vor allem im Umgang mit seinen Spielern. Er hat eine Mischung gefunden aus gegenseitigem Respekt und einem Miteinander. Die Spieler mögen ihn. Auch die, die viel auf der Bank sitzen. Es klingt vielleicht etwas abgedroschen, aber er hat aus den Jungs eine richtige Mannschaft gemacht, die Spaß am Fußball und am Gewinnen hat. Sein Umgang mit der Mannschaft hat für mich schon Klopp`sche Züge.

Kann man Serhou Guirassy halten?

Ich glaube, wenn der VfB die Champions League verpasst, ist Guirassy weg. Wenn sie es schaffen unter die ersten vier zu kommen, wird er bleiben. Im Profi-Fußball geht es in erster Linie um Geld, um sehr viel Geld. Serhou Guirassy hat eine große Familie. Er wird alles dafür tun, sie schnellstmöglich finanziell abzusichern. Wenn er bleibt, wird sich das auch auf seinem Konto bemerkbar machen. Den Satz :"Ich und meine Familie fühlen uns in Stuttgart sehr wohl" habe ich schon 1.000 Mal gehört. Dennoch war der Spieler dann weg. Aber ich glaube, bei Guirassy steckt schon was dahinter. Sein Team mit vermutlich mehr als 20 Toren in die Champions League zu schießen, schafft auch eine gewisse Verbindung. Top vier und Guirassy bleibt hier.

Welche Spieler des VfB sollten zur EM?

Da gibt es tatsächlich mittlerweile einige Kandidaten. Es ist in den letzten Jahren ja fast Mode geworden, nach nur ein paar guten Bundesliga-Spielen sofort Nationalspieler zu werden. Viele von denen waren nach zwei oder drei Spielen aber schon wieder weg vom Fenster. Dennoch würde ich als Bundestrainer auf jeden Fall Deniz Undav und Waldemar Anton und Chris Führich mitnehmen. So einen unbekümmerten Stürmer wie Undav gab es seit Jahren nicht in der Bundesliga. Zudem ist er ein absoluter Teamplayer, hat die nötige Demut aber auch gleichzeitig das nötige Selbstbewusstsein. Dazu ist er einer, der immer gute Laune verbreitet. Bei einer langen EM ein wichtiges Attribut.

Bei Waldemar Anton ist es die Konstanz, die mich überzeugt. Ein eher ruhiger Vertreter mit einem unglaublichen Kämpferherz. Er hasst es, zu verlieren, gibt alles für die Kollegen und stellt sich nie in den Mittelpunkt.

Chris Führich hat es sich verdient durch seinen Fleiß. Lange musste er sich anhören, es nicht im Profi-Fußball zu schaffen. Mittlerweile ist er ein verdienter Bundesliga-Profi, der seine ganz eigene Art des Spiels hat: schnell, flink und überraschend. Unter die ersten Elf würde es Führich vermutlich nicht sofort schaffen, aber ab der 60. oder 70. Spielminute kann er jeden Gegner bei der EM nochmal ordentlich ärgern.