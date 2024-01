Trio komplett: Pascal Stenzel verlängert beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart stellt die Weichen für die Zukunft. Mit Pascal Stenzel hat schon der dritte Leistungsträger seinen Vertrag im Winter verlängert.

Nach Enzo Millot und Waldemar Anton bindet der VfB Stuttgart mit Pascal Stenzel den dritten Profi weiter an den Klub. Der Defensivspieler verlängerte seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag bis 2026.

"Pascal Stenzel gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader und ist für uns bis hinein in die Kabine eine wichtige Größe. Ihn verbindet viel mit Stuttgart und der Region und der VfB ist für Pascal eine sehr persönliche Angelegenheit. Wir freuen uns, dass Calle auch in Zukunft das VfB-Trikot tragen wird", wird Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung zitiert.

Stenzel selbst freut sich, dass es beim VfB weitergeht. "Ich fühle mich sehr wohl hier, der VfB ist inzwischen meine längste Station im Profifußball. Ich bin froh, Teil des Vereins zu sein und freue mich, dass es weitergeht."

Stenzel gehört schon seit fünf Jahren zum VfB-Team

Stenzel steht seit 2019 beim VfB unter Vertrag. Nach einer Leihe vom SC Freiburg wurde der 27-Jährige ein Jahr später fest von den Schwaben verpflichtet. Der Rechtsverteidiger hat bislang 107 Spiele für den VfB absolviert und dabei ein Tor erzielt sowie acht weitere vorbereitet.

Führich soll länger bleiben - Guirassy bleibt wohl vorerst

Auch mit Chris Führich sollen die VfB-Verantwortlichen in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus sein. Der Offensivmann hatte sich in der Vorrunde mit starken Leistungen in den Fokus gespielt und war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die DFB-Elf nominiert worden.

Zudem verdichten sich die Anzeichen, dass Top-Angreifer Serhou Guirassy auch in der Rückrunde für die Schwaben auf Torejagd geht. Nach Informationen des "kicker" und der "Bild"-Zeitung soll die Ausstiegsklausel für die Wintertransferphase abgelaufen sein. Nach der Saison greift wohl eine neue Klausel, die es dem 27-Jährigen erlaubt, den VfB zu verlassen.