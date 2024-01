Der Nächste bitte: Auch Kapitän Waldemar Anton verlängert beim VfB Stuttgart

Nach Enzo Millot hat auch Waldemar Anton seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert. Der Kapitän der Schwaben unterzeichnete einen neuen Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2027.

"Waldemar Anton ist der Fixpunkt in unserer Defensive und als Kapitän auf und neben dem Platz ein echter Leader", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Er trainiert und spielt konstant auf höchstem Niveau und besticht zudem mit einer herausragenden Mentalität."

Waldemar Anton: "Freue mich auf die weiteren Jahre mit dem Brustring"

Auch Anton selbst freute sich über die Ausweitung seines Vetrages. "Ich spüre jeden Tag das Vertrauen des VfB. Wir sind auf einer Wellenlänge, es stimmt für mich hier einfach sehr vieles, ich fühle mich wohl und bin deshalb sehr glücklich über die Vertragsverlängerung", sagte der Abwehrspieler. "Ich freue mich auf die weiteren Jahre im Trikot mit dem Brustring."

Anton war im Juli 2020 von Hannover 96 zum VfB gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe. In 123 Pflichtspielen für den VfB erzielte der Innenverteidiger drei Tore und bereitete sechs weitere vor. Seit dieser Saison führt der 27-Jährige die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

VfB Stuttgart wertet die neuen Verträge als Signal

Damit schreiten die Personalplanungen bei den Stutttgartern weiter voran. Erst vor wenigen Tagen hatte Mittelfeldspieler Enzo Millot bis 2028 verlängert. Für Wohlgemuth sind die neue Verträge wichtige Zeichen für die nahe Zukunft des VfB Stuttgart: "Beide sind mitverantwortlich für den mannschaftlichen Aufschwung in der Hinrunde. Es sind absolute Eckpfeiler in unserem Team. Das Bekenntnis und die Vertragsverlängerung freut uns natürlich sehr". sagt er nach der 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend. "Das war auch für uns in den vergangenen Wochen eine Belastungsprobe. Wir mussten uns da schon gegen den einen oder anderen Konkurrenten durchsetzen. Aber das gehört eben dazu, wenn man im Vergleich zu den letzten Jahr viel weiter oben in der Tabelle steht."

Als nächstes stehe die Vertragsverlängerung mit Dribbler Chris Führich auf dem Programm: "Er ist ein ganz besonderer Spieler, er macht die ganz besonderen Dinge. Und natürlich wollen wir die Zusammenarbeit mit ihm ausweiten. Wir sind da auch nicht erst seit gestern in Gesprächen."