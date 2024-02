Als Jugendspieler bei Werder Bremen aussortiert - als Stürmer des VfB Stuttgart kurz vor dem Sprung in die Nationalmannschaft: die Karriere des Deniz Undav verlief nicht wirklich am Reißbrett.

Der Wert eines Stürmers wird in Toren gemessen. Deniz Undav hat in 16 Bundesliga-Partien zwölfmal getroffen. Damit ist er momentan der beste deutsche Stürmer. Das renommierte Portal Transfermarkt.de beziffert seinen Markwert auf 17 Millionen Euro. Ein mittelfristig weiterer Anstieg ist durchaus möglich. Wenn man so will kickt sich der 27-Jährige gerade auf der Überholspur nach vorne. "Jeder weiß, was ich für einen Weg hinter mir habe und dass nie jemand an mich geglaubt hat.

Es jetzt geschafft zu haben, bedeutet mir die Welt," sagt Undav gegenüber SWR-Sport. Noch bis zum Sommer hat ihn der VfB Stuttgart von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Die Schwaben sind im Besitz einer Kaufoption. Diese liegt laut diversen Medienberichten im zweistelligen Millionenbereich.

Der aktuell beste deutsche Stürmer heißt Deniz Undav

Kurzum, Deniz Undav hat sich zu einem wertvollen Profi entwickelt. Das sah zu Beginn seiner Karriere, als junger Spieler, völlig anders aus. Deswegen müssen sich er und seine Frau Tanja ab und an kneifen um sicher zu sein, dass sie nicht Träumen: "Was haben wir geschafft: von der 6. Liga zum Bundesliga-Profi, zu einem der schon 12 Tore hat. Ich bin sehr stolz und versuche weiter Gas zu geben," verspricht der aktuell beste deutsche Stürmer.

Aus der norddeutschen Provinz über Belgien in die Premier League

Deniz Undav ist ein waschechter Friesenjung. Geboren in Varel direkt hinter dem Deich. Aufgewachsen in Achim, einem Vorort von Bremen. Dort beim TSV hat er angefangen. Nach fünf Jahren in der Jugend von Werder Bremen wurde er von seinem damaligen U15-Trainer gewogen und für zu schwer befunden. Zudem sei er auch damals zu klein gewesen. Ein niederschmetterndes Urteil für einen jungen, ehrgeizigen Spieler. Die nächste Station war der SC Weyhe. Jürgen Damsch, sein damaliger Trainer in der U19 erinnert sich: "Deniz war ein klassischer Spätzünder. In der U17 ist er kaum aufgefallen. Aber Fußball ist einfach unberechenbar. In der U19 war er dann Zweiter in der Torschützenliste - ein richtiger Spätzünder."

Deniz Undav war kein klassischer NLZ-Spieler, also im Nachwuchs Leistungszentrum ausgebildet. Er hat den Weg nach oben auf dem zweiten Bildungsweg über die kleinen Amateurvereine geschafft.

Nach dieser erfolgreichen Saison in Weyhe tingelte Deniz Undav über den TSV Havelse zur zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Der Weg nach oben stockte. Er machte eine Ausbildung zum Maschinenführer. Sein Arbeitstag begann um 4:30 Uhr. Der Fußball kam erst danach. Nach dem Training fiel er dann am Abend todmüde ins Bett. Irgendwie schaffte er den Weg zum damaligen Drittligisten SV Meppen. Jetzt nahm die Karriere Fahrt auf: 24 Tore in 73 Einsätzen weckten die Neugierde des belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise. Quasi unter dem Radar der Bundesliga-Vereine schoss Undav den Klub mit 17 Toren in die erste Liga und wurde im Jahr darauf mit 25 Treffern Torschützenkönig. Es folgte der Traum der meisten Profis: ein Anruf aus der Premier League. Angeblich sagte er seinem Berater: "Lass uns unterschreiben!" - ohne vorher zu wissen, dass es sich um Brighton & Hove Albion handelte.

Der Weg von Royale Union Saint-Gilloise zu Brighton & Hove Albion ist ein kurzer: Tony "Lizard" Bloom, sechsfacher Milliardär, studierter Mathematiker und ehemaliger Poker-Profi, ist Hauptanteilseigner in beiden Vereinen. In der besten Fußball-Liga der Welt kam Deniz Undav allerdings oft nur zu Kurzeinsätzen (22 Spiele, 5 Tore). Seit Saisonbeginn ist er an den VfB Stuttgart ausgeliehen und richtig durchgestartet. Sein Jugendtrainer Jürgen Damsch freut sich sehr darüber: "Er hat einfach ein sehr gutes Eins gegen Eins und einen richtig guten Abschluss."

Deniz Undav ist ein Kandidat für die Nationalmannschaft

Nach seinem ersten "Dreierpack" in der Bundesliga beim Heimspiel gegen RB Leipzig (5:2) ist Deniz Undav endgültig ein ernstzunehmender Kandidat für den schwarz-rot-goldenen Kader von Julian Nagelsmann geworden. Drei Tore in einem Spitzenspiel, ob er mit diesem Gala-Auftritt den Bundestrainer nun endgültig von sich überzeugt haben müsste, beantwortete Deniz Undav ungewohnt defensiv. "Natürlich hofft man, dass man im März bei den Länderspielen dabei ist. Aber ich habe gehört, wenn man sich zu sehr damit beschäftig, lässt die Leistung nach". Tore beziffern den Wert eines Stürmers. So gesehen ist bei Deniz Undav, wenn er weiter fokussiert bleibt und trifft, nichts ausgeschlossen.