Sportlich top und doch Unruhe: Was passiert da eigentlich beim VfB Stuttgart?

Sportlich reitet der VfB Stuttgart in dieser Saison die Erfolgswelle, doch hinter den Kulissen des Traditionsklubs rumort es. Was ist da genau los, was bedeutet das für Fans und Mitglieder und wie könnte es weitergehen? Eine Sonderfolge "Dein VfB" will Licht ins Dunkel bringen.

Der Machtkampf innerhalb der Klubführung des VfB Stuttgart ist in den vergangenen Wochen eskaliert - und das vor einer breiten Öffentlichkeit, die aufgrund von Mitteilungen oder durchgesteckten Informationen immer gut informiert war. Während die Schwaben auf dem Platz als harmonische Einheit wie lange nicht auftreten, so brennt abseits des Rasens die Hütte bei den Cannstattern. Ein Ultimatum für die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart Die Streitigkeiten innerhalb des Vereins sind insbesondere den organisierten Fans des VfB Stuttgart ein Dorn im Auge. Beim Auswärtsspiel in Hoffenheim (3:0) stellten sie den Verantwortlichen ein Ultimatum bis zum Heimspiel gegen Heidenheim (31.03., 17:30 Uhr). Auch für Mitglieder ist der Machtkampf verständlicherweise ein großes Thema. Sowohl die Anhänger als auch die Mitglieder sind mit dem Status Quo sehr unzufrieden. SWR Sport versucht mit einer Sonderfolge des Youtube-Formats "Dein VfB" etwas Aufklärung zu betreiben. Für alle, die ihren Unmut mit der Vereinspolitik bereits kundgetan haben - und für alle Interessierten, die nicht so nah dran sind am Klub. Denn die große Frage - "Wem gehört der VfB Stuttgart eigentlich?" - betrifft alle Anhänger, ob nah dran am Klub oder distanzierte Beobachter. Sie kann nicht beantwortet werden, wenn man nicht vorher viele Einzelfragen klärt. Viele offene Fragen Insbesondere auf folgende Fragen versuchen wir Euch deshalb eine Antwort geben:

1. Wie ist der VfB Stuttgart aufgebaut - also welche Gremien gibt es, wer besetzt diese und wie arbeiten der e.V. und die AG zusammen, insbesondere nach der Ausgliederung 2017?

2. Welche Entscheidungen wurden jüngst getroffen und warum führten diese zum "großen Knall"?

3. Was bedeuten diese Entwicklungen für Fans und Mitglieder - und gibt es überhaupt Einigkeit unter diesen Gruppierungen?

4. Wie könnte es jetzt weitergehen? Kann man den Verantwortlichen noch trauen oder wurden Versprechen gebrochen?

5. Was ist das Fazit aus der ganzen Geschichte? "Dein VfB" - das YouTube-Format zum VfB Stuttgart Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum VfB Stuttgart in "Dein VfB" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu! Daneben klären wir auch Sachverhalte wie die Rechte, Erwartungshaltungen und Forderungen der Anteilseigner, die Funktion des Vereinsbeirates, welche Rolle Tanja Gönner spielt, ob es zu Rücktritten kommen wird oder wie der ganze Komplex juristisch einzuordnen ist. Auch wagen wir einen Vorausblick auf die nächste Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart und fragen uns: Was ist eigentlich die "50+1"-Regel noch wert? Und wir versuchen eine Prognose bei der Frage zu geben: Wie geht es jetzt weiter?