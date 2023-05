Verlässt Tiago Tomas den VfB Stuttgart nach Saisonende?

Ende im Sommer? Der ausgeliehene Tiago Tomas wird den VfB Stuttgart einem Medienbericht zufolge nach dieser Saison verlassen.

Demnach wird der abstiegsbedrohte Bundesligist die Kaufoption über 15 Millionen Euro für den von Sporting Lissabon ausgeliehenen Angreifer nicht ziehen. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung "A Bola".

Interessenten aus der Bundesliga

Trotzdem soll der 20-Jährige in Deutschland bleiben, wie es weiter heißt. Es gäbe bereits Interesse anderer Bundesligisten, und Sporting würde ihn gerne für eine Summe in Höhe von 10 bis 13 Millionen Euro verkaufen.

Die Portugiesen haben Tomas seit Januar 2022 an den VfB verliehen. In der aktuellen Saison kommt er auf 24 Bundesligaspiele, in denen er zwei Tore erzielte und vier Treffer vorbereitete. In diesem Sommer läuft das Leihgeschäft aus.

Zuletzt hatte der Angreifer gesagt, dass er gerne wieder für Sporting spielen würde. Er hat dort noch einen Vertrag bis 2025.